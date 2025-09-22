خبرگزاری کار ایران
حسین خطیبی سرمربی جدید نود ارومیه شد

حسین خطیبی سرمربی جدید نود ارومیه شد
باشگاه نود ارومیه پس از پایان همکاری با ابراهیم اشکش، حسین خطیبی را به‌عنوان سرمربی جدید تیم بزرگسالان معرفی کرد تا هدایت تیم در ادامه لیگ دسته اول فوتبال ایران را برعهده بگیرد.

به گزارش ایلنا،  نود ارومیه فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال ایران را با هدایت ابراهیم اشکش آغاز کرده بود، اما پس از هفته دوم و نتایج نه‌چندان مطلوب، همکاری دو طرف پایان یافت. مدیریت باشگاه پس از بررسی گزینه‌های متعدد و انجام مذاکرات فشرده، حسین خطیبی را به‌عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.

حسین خطیبی سرمربی جدید نود ارومیه شد

حسین خطیبی سابقه هدایت تیم‌هایی همچون تراکتور، ماشین‌سازی، سیاه‌جامگان و ایرانجوان را در کارنامه دارد و تجربه ارزشمند و دانش فنی او، عامل اصلی انتخابش به‌عنوان گزینه نهایی هدایت نود ارومیه اعلام شده است.

نود ارومیه تا پایان هفته چهارم لیگ دسته اول با یک برد، دو مساوی و یک باخت، پنج امتیاز کسب کرده است. خطیبی در اولین گام هدایت تیم را برعهده خواهد داشت و روز چهارشنبه شاگردانش به مصاف مس شهر بابک می‌روند.

 

