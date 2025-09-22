حسین خطیبی سرمربی جدید نود ارومیه شد

به گزارش ایلنا، نود ارومیه فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال ایران را با هدایت ابراهیم اشکش آغاز کرده بود، اما پس از هفته دوم و نتایج نه‌چندان مطلوب، همکاری دو طرف پایان یافت. مدیریت باشگاه پس از بررسی گزینه‌های متعدد و انجام مذاکرات فشرده، حسین خطیبی را به‌عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.

حسین خطیبی سابقه هدایت تیم‌هایی همچون تراکتور، ماشین‌سازی، سیاه‌جامگان و ایرانجوان را در کارنامه دارد و تجربه ارزشمند و دانش فنی او، عامل اصلی انتخابش به‌عنوان گزینه نهایی هدایت نود ارومیه اعلام شده است.

نود ارومیه تا پایان هفته چهارم لیگ دسته اول با یک برد، دو مساوی و یک باخت، پنج امتیاز کسب کرده است. خطیبی در اولین گام هدایت تیم را برعهده خواهد داشت و روز چهارشنبه شاگردانش به مصاف مس شهر بابک می‌روند.

