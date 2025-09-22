خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با اعلام جریمه نقدی؛

بیانیه تند سپاهان پس از صحبت‌های نویدکیا

بیانیه تند سپاهان پس از صحبت‌های نویدکیا
کد خبر : 1689428
لینک کوتاه کپی شد.

تنها دقایقی پس از حمله محرم نویدکیا به مدیران سپاهان، هیئت‌مدیره این باشگاه در واکنشی جدی و تنبیهی تصمیم به کسر بخشی از قرارداد بازیکنان و کادر فنی گرفت.

به گزارش ایلنا، پس از اظهارات تند محرم نویدکیا علیه مدیران باشگاه سپاهان، هیئت‌مدیره این باشگاه واکنش رسمی خود را منتشر کرد و تصمیمی تنبیهی و هشداردهنده گرفت: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی کسر خواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که سپاهان با نتایج ضعیف آغاز فصل، تحت فشار شدیدی قرار دارد و شکست خانگی مقابل تراکتور این فشار را تشدید کرده است.

در بیانیه رسمی باشگاه آمده است:

بیانیه تند سپاهان پس از صحبت‌های نویدکیا

باشگاه سپاهان در ادامه تأکید کرده که حمایت‌های هواداران و فولاد مبارکه زمانی اثرگذار خواهد بود که با تلاش مضاعف بازیکنان و کادر فنی همراه باشد و اطمینان دارد تیم با اصلاح نقاط ضعف، دوباره به مسیر موفقیت بازخواهد گشت.

این جریمه در حالی اعمال شده که سپاهان تنها دو امتیاز از پنج هفته ابتدایی لیگ برتر کسب کرده و فشار روانی قابل توجهی بر محرم نویدکیا و شاگردانش وارد شده است. اکنون توجه‌ها به واکنش سرمربی تیم معطوف است. او که پس از بازی با تراکتور به مشکلات تیم اشاره کرده بود، باید به این اقدام مدیریت پاسخ دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی