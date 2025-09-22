با اعلام جریمه نقدی؛
بیانیه تند سپاهان پس از صحبتهای نویدکیا
تنها دقایقی پس از حمله محرم نویدکیا به مدیران سپاهان، هیئتمدیره این باشگاه در واکنشی جدی و تنبیهی تصمیم به کسر بخشی از قرارداد بازیکنان و کادر فنی گرفت.
به گزارش ایلنا، پس از اظهارات تند محرم نویدکیا علیه مدیران باشگاه سپاهان، هیئتمدیره این باشگاه واکنش رسمی خود را منتشر کرد و تصمیمی تنبیهی و هشداردهنده گرفت: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی کسر خواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که سپاهان با نتایج ضعیف آغاز فصل، تحت فشار شدیدی قرار دارد و شکست خانگی مقابل تراکتور این فشار را تشدید کرده است.
در بیانیه رسمی باشگاه آمده است:
باشگاه سپاهان در ادامه تأکید کرده که حمایتهای هواداران و فولاد مبارکه زمانی اثرگذار خواهد بود که با تلاش مضاعف بازیکنان و کادر فنی همراه باشد و اطمینان دارد تیم با اصلاح نقاط ضعف، دوباره به مسیر موفقیت بازخواهد گشت.
این جریمه در حالی اعمال شده که سپاهان تنها دو امتیاز از پنج هفته ابتدایی لیگ برتر کسب کرده و فشار روانی قابل توجهی بر محرم نویدکیا و شاگردانش وارد شده است. اکنون توجهها به واکنش سرمربی تیم معطوف است. او که پس از بازی با تراکتور به مشکلات تیم اشاره کرده بود، باید به این اقدام مدیریت پاسخ دهد.