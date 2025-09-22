خبرگزاری کار ایران
حسین‌زاده: تراکتور به آلوز شخصیت داد

امیرحسین حسین‌زاده، ستاره تراکتور، پس از دبل در برابر سپاهان از شادی گل خاصش، خاطره تلخ‌وشیرین نقش‌جهان و حتی حسرت جدایی ریکاردو آلوز گفت.

به گزارش ایلنا، امیرحسین حسین‌زاده شب درخشانی را در ورزشگاه نقش‌جهان پشت سر گذاشت؛ جایی که با زدن دو گل کلیدی، تراکتور را به پیروزی ۲-۱ مقابل سپاهان رساند.

او پس از مسابقه گفت: خدا را شکر بابت این برد و گل‌ها. از همه بچه‌ها تشکر می‌کنم چون واقعاً زحمت کشیدند. نیمه اول خوب بودیم اما در نیمه دوم کمی سردرگم شدیم و اشتباه داشتیم. طبیعی هم بود، چون سپاهان میزبان بود و فشار آورد. خدا را شکر در نهایت به هدفمان رسیدیم و سه امتیاز گرفتیم.

او درباره گل دوم توضیح داد: قبل از شوت بازیکن‌مان خودم را به محوطه رساندم. وقتی توپ روی هوا بود خیلی استرس داشتم که گل نشود، اما خدا کمک کرد و گل شد.

در مورد شادی پس از گل هم شوخ‌طبع بود: از ۱۰ دقیقه قبل به فکر درآوردن پیراهن بودم. وقتی گل زدم همان کار را کردم. بیرانوند هم خواست خودش را نشان بدهد، مثل میگ‌میگ از جلوی من رد شد! (با خنده).

حسین‌زاده که سال‌ها در نقش‌جهان گل نزده بود، حالا این ورزشگاه را خوش‌یمن می‌داند: قبلاً از این زمین خوشم نمی‌آمد. در لیگ برتر هیچ وقت اینجا گل نزده بودم، فقط در فولادشهر. اما از وقتی قبل سوپرجام گفتم اینجا برایم خوب نیست، سه بار در نقش‌جهان گل زدم.

او خوشحالی بعد از بازی را طبیعی دانست: بازی برایمان خیلی مهم بود. بعد از فشار دیدار سخت با شباب الاهلی، بردن در لحظه آخر فوق‌العاده شیرین است.

مهاجم تراکتور به شکست هفته اول برابر استقلال هم اشاره کرد: آن بازی برای ما مثل یک شوک بود. شاید آماده نبودیم یا مغرور بودیم. اتفاقات باعث شد ببازیم اما کم‌کم شرایط بهتر شد.

در خصوص رویارویی با ریکاردو آلوز، هم‌تیمی سابقش، گفت: خیلی ناراحت شدم که امسال کنارمان نیست. همه دیدند تراکتور به او شخصیت داد. او بازیکن بزرگی است اما فکر می‌کنم مسیر اشتباهی انتخاب کرد. در تونل او را بغل کردم و بهش گفتم دوست داشتم کنار ما باشی. هیچوقت پاس گل‌هایش را فراموش نمی‌کنم.

در پایان هم به نقش علیرضا بیرانوند اشاره کرد: بیرو وزنه بزرگی برای هر تیمی است. مارکو هم گلر فوق‌العاده‌ای است، اما وقتی بیرانوند برگشت باید بازی می‌کرد. امیدوارم همین‌طور آماده بماند.

