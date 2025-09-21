عذرخواهی محمدرضا اخباری از هواداران پس از شکست مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، محمدرضا اخباری، سنگربان سپاهان، پس از شکست ۲ بر یک برابر تراکتور در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان حاضر شد و با صراحت مسئولیت این ناکامی را پذیرفت. او ضمن عذرخواهی از هواداران، بازیکنان و کادرفنی سپاهان تأکید کرد که اشتباه فردی‌اش منجر به از دست رفتن نتیجه شد.

اخباری گفت: تراکتور بیشتر برای کسب یک امتیاز بازی می‌کرد اما متأسفانه اشتباه من باعث شد بازنده شویم. از همه بازیکنان که جنگیدند و تلاش کردند تا فشار از روی تیم برداشته شود، عذرخواهی می‌کنم. واقعاً متأسفم و امیدوارم بتوانیم در ادامه این نتیجه را جبران کنیم.

او درباره موقعیت‌های از دست‌رفته سپاهان افزود: از موقعیت‌هایی که داشتیم استفاده نکردیم. اما در نهایت این اشتباه من بود که باعث باخت شد و بابتش شرمنده هواداران هستم.

دروازه‌بان سپاهان همچنین به واکنش محرم نویدکیا اشاره کرد و گفت: مثل همیشه آرامش داشت و در کنار بازیکنان بود، از همه تشکر کرد و مسئولیت باخت را پذیرفت، در حالی که واقعیت این است که این شکست کاملاً بر عهده من است.

