خبرگزاری کار ایران
عذرخواهی محمدرضا اخباری از هواداران پس از شکست مقابل تراکتور
دروازه‌بان سپاهان بعد از باخت تلخ تیمش برابر تراکتور، مسئولیت این شکست را برعهده گرفت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا اخباری، سنگربان سپاهان، پس از شکست ۲ بر یک برابر تراکتور در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان حاضر شد و با صراحت مسئولیت این ناکامی را پذیرفت. او ضمن عذرخواهی از هواداران، بازیکنان و کادرفنی سپاهان تأکید کرد که اشتباه فردی‌اش منجر به از دست رفتن نتیجه شد.

اخباری گفت: تراکتور بیشتر برای کسب یک امتیاز بازی می‌کرد اما متأسفانه اشتباه من باعث شد بازنده شویم. از همه بازیکنان که جنگیدند و تلاش کردند تا فشار از روی تیم برداشته شود، عذرخواهی می‌کنم. واقعاً متأسفم و امیدوارم بتوانیم در ادامه این نتیجه را جبران کنیم.

او درباره موقعیت‌های از دست‌رفته سپاهان افزود: از موقعیت‌هایی که داشتیم استفاده نکردیم. اما در نهایت این اشتباه من بود که باعث باخت شد و بابتش شرمنده هواداران هستم.

دروازه‌بان سپاهان همچنین به واکنش محرم نویدکیا اشاره کرد و گفت: مثل همیشه آرامش داشت و در کنار بازیکنان بود، از همه تشکر کرد و مسئولیت باخت را پذیرفت، در حالی که واقعیت این است که این شکست کاملاً بر عهده من است.

