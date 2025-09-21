ایوان سانچز با عصا ورزشگاه را ترک کرد
در حالیکه سپاهان در شروعی دور از انتظار شرایط سختی را تجربه میکند، مصدومیت ایوان سانچز ضربهای دیگر به تیم محرم نویدکیا وارد کرد.
به گزارش ایلنا، سپاهان در فصلی که آغاز ناامیدکنندهای داشته و شرایطش هر هفته بحرانیتر میشود، با یک خبر بد دیگر هم روبهرو شد. ایوان سانچز، هافبک اسپانیایی این تیم، شامگاه یکشنبه پس از دیدار برابر تراکتور در حالی ورزشگاه نقش جهان را ترک کرد که دست به عصا بود. تصویری که نشان میدهد مصدومیت او جدیتر از آن چیزی است که ابتدا تصور میشد.
سانچز در جریان دیدار هفته گذشته برابر گلگهر سیرجان از ناحیه مچ پا آسیب دید و همین موضوع باعث شد مقابل تراکتور در فهرست تیم قرار نگیرد. حالا مشخص شده این مصدومیت، آغاز یک دوری طولانیمدت برای بازیکنی است که طی هفتههای ابتدایی لیگ برتر عملکرد خوبی داشت و امید زیادی نزد هواداران اصفهانی ایجاد کرده بود.
ستاره سابق وایادولید که با هدف تقویت جناح راست خط حمله به سپاهان پیوست، فعلاً قادر به کمک به تیمش نیست. نکته تلخ برای سپاهانیها اینجاست که مصدومیت سانچز درست همزمان با بازگشت ریکاردو آلوز رخ داده و محرم نویدکیا باید در ادامه مسیر بدون یکی از تأثیرگذارترین خریدهای خارجیاش برنامهریزی کند.