خشم نویدکیا پس از شکست مقابل تراکتور و حمله به مدیران

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا پس از شکست تلخ تیمش مقابل تراکتور در ورزشگاه نقش جهان، در نشست خبری با حالتی متعجب گفت باورش نمی‌شود سپاهان در چنین شرایطی شکست خورده باشد. او با اشاره به مشکلات تیم در نیمه نخست گفت: در نیمه اول مرکز زمین از دست‌مان خارج شد، توپ‌ها بی‌هدف به جلو فرستاده می‌شد و سبک بازی‌مان اصلاً مناسب نبود. هرچند بازی پایاپای بود، اما نیمه دوم فوق‌العاده بودیم و تقریباً همه توپ‌ها را گرفتیم. با وجود این تلاش‌ها، نتیجه آن‌طور که می‌خواستیم رقم نخورد.

سرمربی سپاهان در ادامه به فشار روانی روی تیم اشاره کرد: فکر نمی‌کنم در تاریخ لیگ برتر سپاهان سابقه داشته باشد در چهار بازی ابتدایی فقط دو امتیاز کسب کند. همین موضوع باعث شد بازیکنان در نیمه اول تحت فشار باشند. نیمه دوم عالی کار کردند و شایسته تحسین هستند. همیشه سعی کرده‌ام بار فشارها را خودم به دوش بکشم و هیچ وقت کیفیت همکاران یا بازیکنانم را زیر سوال نبرده‌ام.

نویدکیا همچنین درباره انتقادات به برخی بازیکنان گفت: من به همه شاگردانم اعتقاد دارم. روز اول مسئولیت را پذیرفتم، با اینکه خیلی‌ها گفتند خریدها به سبک فوتبالی من نمی‌خورند. این انتخاب‌ها را قبول کردم چون وظیفه داشتم به سپاهان کمک کنم. اگر کسی نتواند در شرایط سخت بازی کند، کنار خواهد رفت. من فوتبالیست جسور می‌خواهم.

او دریافت دو گل در دقایق پایانی نیمه اول و دوم را به کمبود تمرکز در لحظات حساس نسبت داد و تأکید کرد که باید در دفاع بهتر عمل کنند. درباره تعویض‌ها نیز توضیح داد: هیچ بازیکنی کم‌کاری نکرد. همه تا آخر جنگیدند، اما برخی به دلیل خستگی بیرون آمدند. باید مراقب بازیکنان جوان مثل آریا شفیع‌دوست باشیم تا اشتباهات گذشته فوتبال ایران برای آنها تکرار نشود.

نویدکیا در پایان درباره آلوز گفت: او بازیکن جوانی است که باید فرصت کند خودش را با تیم هماهنگ کند. با این حال، تا دقیقه ۹۰ جنگید و حیفم آمد او را تعویض کنم.

اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های سرمربی سپاهان، انتقاد صریح او از مدیران باشگاه بود: در روزهای سخت، مثل شکست مقابل پرسپولیس یا امروز برابر تراکتور، هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل برای روحیه دادن به تیم به رختکن نیامدند. من موقع برد نیازی به حمایت ندارم؛ موقع باخت باید کنار ما باشند. از بازی بعد هیچ مدیری اجازه ورود به رختکن را نخواهد داشت.

