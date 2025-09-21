اسکوچیچ: برای مساوی نیامده بودیم

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ بعد از پیروزی ارزشمند تیمش مقابل سپاهان در نقش جهان، با لبخندی بر لب و خستگی مشهود از ۹۰ دقیقه پرتنش، در نشست خبری حاضر شد. او ابتدا این برد را به بازیکنان، کادر فنی و هواداران تبریک گفت و بازی را به دلیل فشار سنگین دیدار قبلی در امارات، دشوار توصیف کرد.

اسکوچیچ گفت: در نیمه اول موقعیت‌هایی داشتیم، اما در نیمه دوم کنترل بازی از دستمان خارج شد؛ موضوعی که برای من قابل قبول نیست. با این حال سه امتیاز مهم گرفتیم و دوباره به جایگاه واقعی‌مان برگشتیم. از نتیجه راضی‌ام اما از نوع بازی خیر؛ باید تلاش کنیم چنین شرایطی تکرار نشود.

او درباره خطر از دست رفتن نتیجه توضیح داد: ارسال‌ها و توپ‌های بلند حریف می‌توانست همه چیز را تغییر دهد، اما بازیکنانم با تمرکز جنگیدند. برای من دقیقه گلزنی مهم نیست، مهم این است که تیم همیشه دنبال گل باشد. برنامه ما هیچ‌وقت دفاعی نبوده و نخواهد بود.

سرمربی تراکتور با اشاره به تغییرات تیم در نیمه دوم گفت: ورود صادق محرمی برای تقویت خط حمله بود. دانیال اسماعیلی‌فر را جلو کشیدیم تا گل دوم بزنیم، نه اینکه نتیجه را حفظ کنیم. همه بازیکنان باور داشتند می‌توانند برنده شوند و همین شد.

او در پایان به تمجید از سرمربی سپاهان پرداخت: محرم نویدکیا مربی و شخصیتی فوق‌العاده است و خوشحالم دوباره او را دیدم.

