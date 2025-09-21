خبرگزاری کار ایران
گوهری: وقت‌کشی می‌کردم اما مصدوم نبودم!

گوهری: وقت‌کشی می‌کردم اما مصدوم نبودم!
کد خبر : 1689415
دروازه‌بان پیکان پس از تساوی ۲-۲ برابر پیکان، تأکید کرد که مصدوم نبوده و وقت کشی کرده است.

به گزارش ایلنا، احمد گوهری پس از پایان دیدار استقلال و پیکان در هفته چهارم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره عملکرد تیمش توضیح داد. او گفت: «تیم ما بازی خیلی خوبی ارائه داد. اگر بازیکن  ما اخراج نمی‌شد، امکان داشت نتیجه با اختلاف بیشتری به نفع ما رقم بخورد، اما می‌دانستم استقلال با انگیزه و ترسناک بازی می‌کند و تمرکز کامل داشتم.»

گوهری در واکنش به اینکه آیا وقت‌کشی‌اش به دلیل مصدومیت بوده است، تصریح کرد:«راستش را بخواهید، مصدوم نبودم. تیم ما مدت زیادی ۱۰ نفره بود و من آخر بازی هم رفتم و عذرخواهی کردم که وقت می‌خریدم.»

او درباره انگیزه خود از دعوت به تیم ملی گفت: «خیلی خوشحالم که کادرفنی من را دیده است و از آنها تشکر می‌کنم. همیشه مسیرم را با تمام وجود دنبال می‌کنم و چه اتفاق خوب بیفتد و چه بد، به راهم ادامه می‌دهم. امیدوارم اتفاقات بهتری در انتظارم باشد.»

دروازه‌بان پیکان همچنین درباره تأثیر سابقه حضورش در پرسپولیس روی شعارهای هواداران توضیح داد: «قطعا این موضوع تأثیر داشته است، وگرنه کسی با من کاری نداشت.»

