به گزارش ایلنا، احمد گوهری پس از پایان دیدار استقلال و پیکان در هفته چهارم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره عملکرد تیمش توضیح داد. او گفت: «تیم ما بازی خیلی خوبی ارائه داد. اگر بازیکن ما اخراج نمی‌شد، امکان داشت نتیجه با اختلاف بیشتری به نفع ما رقم بخورد، اما می‌دانستم استقلال با انگیزه و ترسناک بازی می‌کند و تمرکز کامل داشتم.»

گوهری در واکنش به اینکه آیا وقت‌کشی‌اش به دلیل مصدومیت بوده است، تصریح کرد:«راستش را بخواهید، مصدوم نبودم. تیم ما مدت زیادی ۱۰ نفره بود و من آخر بازی هم رفتم و عذرخواهی کردم که وقت می‌خریدم.»

او درباره انگیزه خود از دعوت به تیم ملی گفت: «خیلی خوشحالم که کادرفنی من را دیده است و از آنها تشکر می‌کنم. همیشه مسیرم را با تمام وجود دنبال می‌کنم و چه اتفاق خوب بیفتد و چه بد، به راهم ادامه می‌دهم. امیدوارم اتفاقات بهتری در انتظارم باشد.»

دروازه‌بان پیکان همچنین درباره تأثیر سابقه حضورش در پرسپولیس روی شعارهای هواداران توضیح داد: «قطعا این موضوع تأثیر داشته است، وگرنه کسی با من کاری نداشت.»

