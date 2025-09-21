پیروزی مهم تراکتور با گل دقیقه آخری برابر سپاهان

به گزارش ایلنا، دیدار پایانی هفته چهارم لیگ برتر با گل دقیقه‌های پایانی تراکتور به پایان رسید و سپاهان شکست خورد. محرم نویدکیا پس از سوت داور با حالی مبهوت روی زمین نشست و به صحنه بازی خیره شد.

ترکیب تیم‌ها:

سپاهان اصفهان: محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، وحدت حنانوف، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، محمدمهدی لطفی، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی.

تراکتور تبریز: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدگ و تومیسلاو اشتراکالی.

سپاهان از ابتدا تلاش کرد با استفاده از فضاهای دفاع کناری تراکتور موقعیت خلق کند و دو بار شوت ریکاردو آلوز با فاصله کمی از کنار دروازه بیرانوند خارج شد.

تراکتور اما در لحظات پایانی نیمه اول، با سرعت بالای بازیکنان خود توانست پنالتی‌ای کسب کند و امیرحسین حسین‌زاده با تبدیل آن به گل، تیمش را پیش انداخت.

در نیمه دوم، زردپوشان سپاهان برای جبران گل خورده بازی را تحت کنترل خود گرفتند. شاگردان محرم نویدکیا با ارسال‌های بلند برای نفوذ مهاجم خارجی کریولی و استفاده از سرعت احسان حاج‌صفی از جناح چپ، چند موقعیت خطرناک ایجاد کردند. ارسال‌های خطرناک هافبک‌های تراکتور نیز باعث شد محمد دانشگر و ریکاردو آلوز دو بار در موقعیت گل قرار گیرند، اما مدافعان تراکتور مانع از باز شدن دروازه شدند.

نفوذ حاج‌صفی و پاس رو به عقب کاپیتان سپاهان، محمدمهدی لطفی را در موقعیت قرار داد تا با ضربه‌ای فنی گل تساوی را وارد دروازه بیرانوند کند. سپاهان پس از آن نیز به حملات خود ادامه داد و شفیع‌دوست در دقیقه ۷۸ فرصت گلزنی داشت، اما بی‌دقتی آریا یوسفی مانع شد.

تراکتور در ۲۰ دقیقه پایانی با استفاده از ضدحملات تلاش کرد، و در ششمین دقیقه وقت‌های اضافه، شوت خامربکوف با دفع ناقص اخباری همراه شد و توپ به سر حسین‌زاده برخورد کرد تا گل پیروزی بخش تراکتور وارد دروازه سپاهان شود و سه امتیاز حساس به تبریزی‌ها برسد.

انتهای پیام/