دقیقی: پیکان حتی ۹ نفره هم مقابل استقلال شایسته پیروزی بود!
سرمربی پیکان پس از تساوی ۲-۲ تیمش برابر استقلال، عملکرد شاگردانش را تحسین کرد و تاکید داشت که تیمش با وجود اخراج میلاد باقری و فشار بازی، در بسیاری از صحنهها برتر از حریف ظاهر شد.
به گزارش ایلنا، سعید دقیقی پس از تساوی ۲-۲ پیکان مقابل استقلال در هفته چهارم لیگ برتر گفت: «ابتدا به مردم عزیز ایران بابت قهرمانی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابتهای جهانی تبریک میگویم. بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و موقعیتهای متعددی ایجاد کردیم. میدانستیم این دیدار برای استقلال حکم مرگ و زندگی دارد و این نسخه از استقلال، خطرناکترین استقلال است.»
او ادامه داد: «پیش از بازی گفته بودم تیمی که از درون در حال غرق شدن است، ممکن است در چنین مسابقهای دوباره جان بگیرد. روی تابلو هم نوشتم باید امروز "باوجودترین" روز زندگی شما باشد. به بازیکنان گفتم از دقیقه اول یورش ببریم و همین کار را هم انجام دادیم. فرصت تک به تک داشتیم و توپمان به تیر دروازه استقلال برخورد کرد.»
سرمربی پیکان با انتقاد از قضاوت بیژن حیدری اظهار داشت: «صحنهای که بازبینی شد میتوانست پنالتی اعلام شود. ما گل زدیم و میتوانستیم گل دوم را هم بزنیم. کاملاً برتر بودیم، اما اتفاقات عجیب رخ داد. از فشار و شرایط بازی خسته شدهام و صحبت کردن برایم دشوار بود.»
دقیقی درباره اخراج میلاد باقری گفت: «اخراج او درست بود. صحنه خطری نداشت و بازیکن ما سُر خورد، در حالیکه پیش از آن داکنز نازون توپ را با دست کنترل کرده بود. سجاد جعفری هم در یک برخورد بیناییاش را برای چند دقیقه از دست داد و اکنون در بیمارستان است. تیم ما ۹ نفره شد و تا بخواهیم تعویض کنیم، گل اول را در وقت اضافه نیمه اول خوردیم.»
او افزود: «در نیمه دوم شروعی عالی داشتیم و منظم بازی کردیم. کمترین موقعیت را به استقلال دادیم، تیمی که روی نیمکتش بازیکنان فراوانی داشت، اما ما نفراتی را که سزاوار بودند از دست دادیم. چهار بازیکن ما کارت گرفتند و داور در برخی صحنهها با استقلالیها مدارا کرد. این اخطارها در فشار، شجاعت را کم میکند.»
سرمربی پیکان در واکنش به پنالتی اعلامشده برای استقلال گفت: «توپ ابتدا به سینه روزبه چشمی خورد و بعد به دستش برخورد کرد. این صحنه در دوربین VAR مشخص نبود. اگر من اشتباه میکنم، حتماً باید عذرخواهی کنم. هفتههای گذشته هم گل خطا خوردیم یا پنالتیمان گرفته نشد، اما گفتند خطایی صورت نگرفته است.»
او خاطرنشان کرد: «کمیته داوران باید شفاف این صحنه را بررسی کند و بگوید خطایی رخ نداده است. اگر کارشناسان داوری این را بگویند، من عذرخواهی میکنم. بیژن حیدری و کمکهایش از داوران تحصیلکرده و با شخصیت هستند. با فشار استقلال طبیعی است که داور بخواهد بازی را مدیریت کند. اگر اخراج نمیدادند، با احترام به استقلال و هوادارانش، نشان میدادیم کت تن کیست!»
دقیقی درباره بازی تدافعی تیمش در نیمه دوم گفت: «وقتی یک بازیکن اخراج میشود و فشار تماشاگران هم هست، مقابل استقلال نمیتوانید هجومی بازی کنید. حتی چند دقیقه ۹ نفره بودیم. مجبور شدیم سیستم را تغییر بدهیم و دو لایه دفاعی بچینیم. با این شرایط حیف شد.»
او درباره اعتراضش به اتلاف وقت احمد گوهری گفت: «چند بار توپ بلند زد و روی زمین افتاد و این تنها صحنهای بود که چنین اتفاقی افتاد. تیم ما هرگز چنین کاری نکرده است. بازی باید در جریان خودش باشد. بازیکن استقلال روی زمین افتاد و ما توپ را بیرون زدیم، اما آنها بازی جوانمردانه را رعایت نکردند و بعداً عذرخواهی کردند. اگر آن توپ تبدیل به گل میشد، بیاخلاقی بود.»
سرمربی پیکان در واکنش به اتهام بازی ضد فوتبال تأکید کرد: «این سبک را قبول ندارم. کدام ضد فوتبال؟ احترام بگذارید! سیستم ما پرس از بالاست، اما وقتی نفراتتان کم شود پرس فرو میریزد. فقط با یک حرکت احساسی شاید کاری کنید. دیدید در آغاز هر دو نیمه بازیکنان ما چه فشاری روی استقلال آوردند.»
او درباره مشکلات استقلال گفت: «این وظیفه من نیست، اما با افتخار مربی پیکان هستم و برای موفقیت تیمم تلاش میکنم. شمسآذر با کمترین بودجه قهرمان لیگ یک شد. سال بعد با کسر امتیاز و از دست دادن بازیکنان اصلی، در لیگ برتر پنجم شدیم. در خیبر با همان شرایط میتوانستیم هشتم یا نهم شویم.»
دقیقی با مقایسه بودجه دو باشگاه گفت:«قرارداد منیر الحدادی که میگویند دو تا سه میلیون دلار است، اندازه کل بودجه تیم ماست. کسری طاهری با قرارداد پنج میلیاردی به پیکان آمد، افشین صادقی ۲۵۰ میلیون گرفت و عرفان جمشیدی نیز همین مقدار قرارداد داشت که بعداً ۳۰۰ میلیون بیشتر شد.»
او ادامه داد: «با همین نفرات هرسال خودمان را ثابت کردهایم. اما تیمهای بزرگ بودجه کلان دارند، بازیکنان نامدار میگیرند و مربی خارجی میآورند. اگر نتیجه نگیرند، مربی دیگری میآورند که سابقه موفقیت داشته و دوباره خریدهای پرهزینه میکنند. این چرخه بیاعتمادی به مربیان جوان ادامه دارد. دوست داشتم یکی از مربیان مدعی که با تیمهای بزرگ کار میکند، در شمسآذر مربیگری کند.»