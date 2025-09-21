مورایس: آقاسی اعتماد ما را از بین برد

به گزارش ایلنا، نونو میگل مورایس، مربی استقلال، بعد از بازی تیمش برابر پیکان مقابل خبرنگاران قرار گرفت و درباره عملکرد تیم توضیح داد.

او گفت: «از نتیجه به‌دست‌آمده خوشحال نیستیم. باید به دروازه‌بان پیکان تبریک بگویم، چراکه شاید بهترین نمایش دوران فوتبالش را مقابل ما ارائه داد و همین عامل باعث شد نتوانیم برنده شویم. با این حال به بازیکنان استقلال افتخار می‌کنم؛ آنها تلاش زیادی کردند، جنگیدند و تمام کارهای لازم را انجام دادند تا پیروز شوند.»

مورایس ادامه داد: «گل اول در شرایطی زده شد که تیم ما کمی عصبی بود و همین موضوع ریتم بازی‌مان را پایین آورد. با این وجود توانایی بازگشت به مسابقه را داشتیم و موقعیت‌های متعددی خلق کردیم که متأسفانه به گل تبدیل نشد.»

مربی استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد عارف آقاسی اشاره کرد و گفت:«بازیکنی در سطح او نباید چنین اشتباهاتی داشته باشد. آقاسی ملی‌پوش و باتجربه است و فرصت زیادی هم به او داده شد، اما متأسفانه در بیشتر گل‌هایی که دریافت کردیم نقش داشت و این موضوع باعث از دست رفتن چند امتیاز و از بین رفتن اعتماد ما به او شد.»

او افزود: «روی نقاط ضعف کار می‌کنیم و باور داریم در مسیر درستی هستیم. استقلال فوتبالی تهاجمی و باکیفیت ارائه می‌دهد و موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند، اما تیمی در این سطح نباید این‌طور گل بخورد.»

مورایس درباره استفاده از بازیکنانی که دچار اشتباه شده‌اند، گفت: «همان‌طور که گفتم، به همه بازیکنان اعتقاد داریم. می‌دانید که گل‌هایی که دریافت می‌کنیم بیشتر ناشی از خطای فردی است. برای ما سن بازیکن مهم نیست؛ بهترین تصمیم را برای تیم خواهیم گرفت و در مسابقه بعدی قوی‌تر ظاهر می‌شویم.»

او درباره واکنش تیم پس از شکست سنگین برابر الوصل اضافه کرد: «به نظرم عملکرد و رفتار بازیکنان خیلی خوب بود. با شور و تلاش فراوان بازی کردند و بیشتر از حد انتظار کار کردند تا برنده شوند. در مقطع حساسی هستیم اما متأسفانه گل‌های ساده و بی‌مورد دریافت می‌کنیم.»

مربی استقلال در مورد فشار ناشی از ناهماهنگی بازیکنان گفت: «این موضوع مثل یک گلوله برف است؛ وقتی ببرید جو مثبت می‌شود، اما با یک اشتباه شرایط تغییر می‌کند. وقتی روی خطاهای فردی گل می‌خورید طبیعی است درباره‌اش صحبت شود. من مشکلی بین بازیکنان نمی‌بینم، فضای تمرینات خوب است و همه سخت کار می‌کنند. فقط ناراحتیم که در بازی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.»

مورایس در واکنش به اعتراض هواداران نسبت به آقاسی گفت: «ممکن است او دیگر در تیم نباشد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش کادر فنی خارجی استقلال اظهار داشت: «شما مربیان ما را می‌شناسید. شخصیت‌شان را می‌دانید که هرگز تسلیم نمی‌شوند. هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم تا تیم دوباره به مسیر پیروزی بازگردد. بازیکنان ایرانی را هم به‌خوبی می‌شناسیم و در مسیر درستی قرار داریم.»

در پایان، مربی استقلال درباره ناراحتی هواداران از نتایج اخیر و غیبت‌شان در ورزشگاه گفت: «کاملاً درک می‌کنیم، ما هم بسیار ناراحتیم. اما وظیفه‌مان را می‌دانیم و از هواداران می‌خواهیم کنار تیم باشند. باید ایمان داشته باشند که تمام تلاشمان را می‌کنیم تا آنها خوشحال شوند.»

