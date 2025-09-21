خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
خداحافظی عارف آقاسی از استقلال پس از تساوی مقابل پیکان

مدافع ملی‌پوش استقلال در پایان دیدار با پیکان در گفت‌وگویی جنجالی از هواداران عذرخواهی کرد و با اظهاراتی صریح از جدایی خود خبر داد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی مدافع استقلال که طی روزهای اخیر به دلیل نمایش ضعیف مقابل الوصل و اشتباه منجر به گل برابر پیکان تحت فشار بود، پس از پایان مسابقه مقابل خبرنگاران حاضر شد و گفت: «سلام و خسته‌نباشید؛ حرف خاصی نیست، فقط می‌خواستم از هم‌تیمی‌ها و هواداران عزیزمان عذرخواهی کنم. با توجه به شرایطی که تیم اوایل فصل داشت، من خیلی چیزها را فدا کردم و فکر می‌کنم از اولین یا دومین نفرانی بودم که با تمام وجود با استقلال قرارداد بستم. به اینجا آمدم تا بتوانم حداقل کمکی به باشگاه کنم، اما متأسفانه این هم قسمتی از زندگی فوتبالی ما بود؛ چه خوب و چه بد، گذشت. امیدوارم در آینده بهترین اتفاق‌ها برای باشگاه استقلال، چه در لیگ داخلی و چه در آسیا، رقم بخورد و پرچم باشگاه بالا برود؛ ما هم از دور برایشان دعا می‌کنیم.»

وی در ادامه درباره آینده‌اش تصریح کرد: «متأسفانه شرایط را می‌بینم و تا اینجا نتوانستم آن‌طور که انتظار می‌رفت کمکی به تیم بکنم. از اینجا باز مایلم از هواداران معذرت بخواهم و درباره آینده باید ببینیم چه می‌شود.»

آقاسی همچنین در واکنش به شایعات پیرامون ارقام قراردادها گفت: «نه، بحث فشار نیست؛ از ابتدا باشگاه‌ها با من صحبت می‌کردند و در اول فصل مذاکره‌هایی بود که من به آن‌ها نپرداختم. قراردادها در یک رنج ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد بودند و شایعاتی درباره ارقام مختلف میان بازیکنان پخش شد. خود باشگاه استقلال هم می‌تواند تأیید کند که من در مذاکراتم نگفتم فلان باشگاه خواستار من است. من با پرسپولیس هم مذاکره کردم ولی هرگز نگفتم این باشگاه من را می‌خواهد.»

مدافع آبی‌ها اضافه کرد: «آن دوره من در اردو تیم ملی بودم و اخبار خودبه‌خود پخش می‌شد و بحث بازارگرمی نبود. از نظر بدنی و روحی هم خدا را شکر آماده بودم، اما قسمت این شد که نتایج جور دیگری رقم خورد؛ الآن هر اشتباهی می‌شود، این اتفاقات رخ می‌دهد، از شرایط رضایت ندارم و به نظرم وقتش رسیده کنار بکشم. ان‌شاءالله در ادامه راه برای استقلال بهترین‌ها رقم بخورد؛ شما را دوست دارم و شبتان بخیر.»

