پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی
حضرت آیتالله خامنهای با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک گفتند و از ورزشکاران، مربیان و مدیران این موفقیت قدردانی کردند.
به گزارش ایلنا، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم.
عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.
از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین میگویم.
سیّدعلی خامنهای
۳۰ شهریور ۱۴۰۴
تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.
این نخستینبار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان میشوند.