خبرگزاری کار ایران
کشتی فرنگی قهرمانی جهان: مهمدی به مدال نقره رسید

کشتی فرنگی قهرمانی جهان: مهمدی به مدال نقره رسید
علیرضا مهمدی در دیدار فینال وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدال نقره را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا،  نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم ایران، علیرضا مهمدی، پس از پشت سر گذاشتن مراحل ابتدایی با نتایج درخشان، به دیدار نهایی راه یافت. او در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را شکست داد و در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را از پیش رو برداشت.

در یک‌چهارم نهایی، مهمدی با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۶ بر ۳ قهرمان جهان، دیوید لوسنزی از مجارستان، را شکست داد تا راهی فینال شود.

در دیدار نهایی، او با نتیجه ۴ بر ۳ به الکساندر کوماروف از صربستان باخت. در این مسابقه، داوران یک امتیاز مسلم مهمدی را نپذیرفتند و در چلنج نیز یک پوئن به حریف صربستانی تعلق گرفت که در نهایت بر نتیجه نهایی تأثیر گذاشت و مهمدی مدال نقره را از آن خود کرد.

