بازیکن پیکان:
کسب یک امتیاز با ۱۰ نفره مقابل استقلال کار بزرگی بود
میثم تیموری پس از تساوی ۲-۲ تیمش برابر استقلال، از عملکرد تیمش و شرایط بازی با ۱۰ نفر دفاع صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، میثم تیموری بازیکن تیم پیکان پس از پایان بازی گفت:« میدانستیم بازی مقابل استقلال پرهیجان خواهد بود. تیم استقلال هفته گذشته بازی خود را باخته بود و میدانستیم برای جبران، با تمام تمرکز دنبال سه امتیاز خواهند بود. با اینکه از دقیقه ۲۰ با ۱۰ نفره شدیم، فکر میکنم گرفتن یک امتیاز در تهران مقابل استقلال با ۱۰ نفر کار بزرگی بود.»
او درباره صحنه پنالتی افزود: «در مورد پنالتی که گرفته شد، احساس من این است که توپ به دست روزبه برخورد کرده بود، چون خودم در صحنه حضور داشتم. هر تصمیم داوران را باید پذیرفت و به آن احترام گذاشت، اما حس من این بود که توپ به دست روزبه برخورد کرده بود.»
تیموری ادامه داد: «کل ایران باید به پیکان احترام بگذارد. ما با ۱۰ نفر نه ضد فوتبال بازی کردیم و نه دست از تلاش برداشتیم. در نیمه دوم با وجود ۱۰ نفر جلو افتادیم و روی پنالتی هم بازی را دنبال کردیم. این یک امتیاز میتواند به ما در آینده کمک بزرگی کند.»