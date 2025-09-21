دفاع طلایی حزباوی، سد راه تراکتور
امین حزباوی با یک دخالت بهموقع و دفاع هوشمندانه، مانع از باز شدن دروازه سپاهان شد و ضربه خطرناک مهاجم تراکتور را مهار کرد تا تیمش در جریان مسابقه حفظ شود.
به گزارش ایلنا، حزباوی که در هفتههای گذشته کمتر از حد انتظار ظاهر شده بود، این بار با تمرکز و آمادگی بهتر، توانست عملکرد دفاعی خود را به نمایش بگذارد. او پیش از مهار ضربه نهایی، در نبردهای هوایی با مهاجمان تراکتور موفق بود و با فشار مستمر روی توپهای اول، ابتکار عمل در خط دفاعی سپاهان را حفظ کرد.
در یکی از صحنههای حساس بازی، زمانی که دروژدک آماده شوتزنی بود، حزباوی با تشخیص به موقع فضای پشت سر بازیکن را پوشش داد و ضربه سنگین او را بلاک کرد. این اقدام کلیدی نه تنها از گل خوردن جلوگیری کرد، بلکه سپاهان را در جریان مسابقه نگه داشت و به تیم اجازه داد با تمرکز بالاتر به ادامه بازی بپردازد.