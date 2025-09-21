خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفاع طلایی حزباوی، سد راه تراکتور

دفاع طلایی حزباوی، سد راه تراکتور
کد خبر : 1689389
لینک کوتاه کپی شد.

امین حزباوی با یک دخالت به‌موقع و دفاع هوشمندانه، مانع از باز شدن دروازه سپاهان شد و ضربه خطرناک مهاجم تراکتور را مهار کرد تا تیمش در جریان مسابقه حفظ شود.

به گزارش ایلنا،   حزباوی که در هفته‌های گذشته کمتر از حد انتظار ظاهر شده بود، این بار با تمرکز و آمادگی بهتر، توانست عملکرد دفاعی خود را به نمایش بگذارد. او پیش از مهار ضربه نهایی، در نبردهای هوایی با مهاجمان تراکتور موفق بود و با فشار مستمر روی توپ‌های اول، ابتکار عمل در خط دفاعی سپاهان را حفظ کرد.

دفاع طلایی حزباوی، سد راه تراکتور

در یکی از صحنه‌های حساس بازی، زمانی که دروژدک آماده شوت‌زنی بود، حزباوی با تشخیص به موقع فضای پشت سر بازیکن را پوشش داد و ضربه سنگین او را بلاک کرد. این اقدام کلیدی نه تنها از گل خوردن جلوگیری کرد، بلکه سپاهان را در جریان مسابقه نگه داشت و به تیم اجازه داد با تمرکز بالاتر به ادامه بازی بپردازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی