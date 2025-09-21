زور استقلال به پیکان ۱۰ نفره هم نرسید!

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و پیکان از همان ابتدا با موقعیت‌های متعدد همراه بود. در نیمه اول، بازی متعادل پیش رفت و هر دو تیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کردند. پیکان در دقیقه ۲۳ توسط کسری طاهری گل اول را به ثمر رساند و استقلال در دقیقه پایانی نیمه اول توسط یاسر آسانی گل تساوی را زد تا نیمه اول با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم، پیکان دوباره پیش افتاد. در دقیقه ۴۸، روی اشتباه فردی عارف آقاسی، کسری طاهری در موقعیت تک به تک گل دوم پیکان را وارد دروازه استقلال کرد و نتیجه ۲-۱ شد.

استقلال در ادامه فشار آورد و موقعیت‌های زیادی ایجاد کرد. در دقیقه ۵۴ شوت احمدی و در دقیقه ۶۵ شوت کوشکی توسط دروازه‌بان پیکان، احمد گوهری، با واکنش‌های دیدنی مهار شد. در این دقایق، چند موقعیت دیگر نیز توسط سحرخیزان و حردانی ایجاد شد، اما توپ‌ها از کنار دروازه پیکان خارج شدند.

در دقیقه ۸۰، استقلال موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند. یاسر آسانی از روی نقطه پنالتی و با تایید VAR گل دوم خود و گل تساوی تیمش را وارد دروازه پیکان کرد تا نتیجه ۲-۲ شود.

این بازی از پرهیجان ترین بازی های هفته چهارم لیگ برتر بود. در این بازی استقلال پس از گل دوم پیکان با حملات مداوم، تلاش زیادی برای جبران داشت و پیکان نیز با نظم دفاعی و واکنش‌های موثر گوهری توانست از بیشتر گل‌ها جلوگیری کند. در نهایت، دو تیم هر کدام یک امتیاز کسب کردند و مسابقه با تساوی ۲-۲ خاتمه یافت.

