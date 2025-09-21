خانه



ورزشی



فوتبال ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۹:۳۳

اعتراض هواداران سپاهان به ازدحام پشت درهای ورزشگاه

دقایقی پیش از آغاز دیدار سپاهان و تراکتور، تعداد زیادی از هواداران زردپوش پشت گیت‌های نقش جهان متوقف ماندند و موفق به ورود به ورزشگاه نشدند.