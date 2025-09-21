اعتراض هواداران سپاهان به ازدحام پشت درهای ورزشگاه
دقایقی پیش از آغاز دیدار سپاهان و تراکتور، تعداد زیادی از هواداران زردپوش پشت گیتهای نقش جهان متوقف ماندند و موفق به ورود به ورزشگاه نشدند.
به گزارش ایلنا، پیش از شروع دیدار حساس سپاهان و تراکتور در ورزشگاه نقش جهان، جمع زیادی از هواداران سپاهان پشت گیتهای ورودی متوقف شدند و امکان ورود به استادیوم را پیدا نکردند.
این شرایط غیرمنتظره با اعتراض شدید هواداران همراه بود؛ آنها با عصبانیت خواستار باز شدن سریع درهای ورزشگاه شدند.
نکته قابل توجه اینکه ورودی مخصوص زنان نیز با همین مشکل مواجه شد و بسیاری از هواداران زن سپاهان همچنان پشت درهای بسته باقی ماندند.