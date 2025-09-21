خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض هواداران سپاهان به ازدحام پشت درهای ورزشگاه

اعتراض هواداران سپاهان به ازدحام پشت درهای ورزشگاه
کد خبر : 1689375
لینک کوتاه کپی شد.

دقایقی پیش از آغاز دیدار سپاهان و تراکتور، تعداد زیادی از هواداران زردپوش پشت گیت‌های نقش جهان متوقف ماندند و موفق به ورود به ورزشگاه نشدند.

به گزارش ایلنا،  پیش از شروع دیدار حساس سپاهان و تراکتور در ورزشگاه نقش جهان، جمع زیادی از هواداران سپاهان پشت گیت‌های ورودی متوقف شدند و امکان ورود به استادیوم را پیدا نکردند.

این شرایط غیرمنتظره با اعتراض شدید هواداران همراه بود؛ آن‌ها با عصبانیت خواستار باز شدن سریع درهای ورزشگاه شدند.

نکته قابل توجه اینکه ورودی مخصوص زنان نیز با همین مشکل مواجه شد و بسیاری از هواداران زن سپاهان همچنان پشت درهای بسته باقی ماندند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی