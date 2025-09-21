اولین حضور مهرداد محمدی در لیست تراکتور

به گزارش ایلنا، مهرداد محمدی، مهاجم فصل گذشته استقلال که به‌تازگی به تراکتور پیوسته است، امروز برای اولین بار در لیست تیم تبریزی قرار گرفت و احتمال حضور به‌عنوان بازیکن تعویضی را دارد.

این بازیکن پیش‌تر سابقه بازی در سپاهان را داشته و در صورت ورود به زمین، نخستین بازی خود را برابر تیم سابقش تجربه خواهد کرد.

با توجه به حضور همزمان اشتراکالی و دروژدک در ترکیب اصلی، محمدی تنها مهاجم روی نیمکت تراکتور محسوب می‌شود و شانس خوبی برای بازی دارد.

