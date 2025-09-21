خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین حضور مهرداد محمدی در لیست تراکتور

اولین حضور مهرداد محمدی در لیست تراکتور
کد خبر : 1689367
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم سابق استقلال پس از پیوستن به تیم دراگان اسکوچیچ برای نخستین بار در فهرست تراکتور قرار گرفت و احتمال دارد مقابل تیم سابقش، سپاهان، به میدان برود.

به گزارش ایلنا،  مهرداد محمدی، مهاجم فصل گذشته استقلال که به‌تازگی به تراکتور پیوسته است، امروز برای اولین بار در لیست تیم تبریزی قرار گرفت و احتمال حضور به‌عنوان بازیکن تعویضی را دارد.

این بازیکن پیش‌تر سابقه بازی در سپاهان را داشته و در صورت ورود به زمین، نخستین بازی خود را برابر تیم سابقش تجربه خواهد کرد.

با توجه به حضور همزمان اشتراکالی و دروژدک در ترکیب اصلی، محمدی تنها مهاجم روی نیمکت تراکتور محسوب می‌شود و شانس خوبی برای بازی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی