گل دوم پیکان با اشتباه فاجعهبار آقاسی؛
آینده تاریک در انتظار مدافع استقلال!
در دقیقه ۴۸ دیدار استقلال و پیکان، اشتباه عارف آقاسی باعث شد کسری طاهری در موقعیت تک به تک گل دوم پیکان را به ثمر برساند.
به گزارش ایلنا، در نیمه دوم و بلافاصله پس از شروع مجدد بازی، استقلال با اشتباه فردی خط دفاعی خود مواجه شد. عارف آقاسی، مدافع تیم، در لحظهای بحرانی کنترل توپ را از دست داد و پاس اشتباه او زمینهساز موقعیت تک به تک کسری طاهری با حبیبفر عباسی شد. در نتیجه، پیکان گل دوم خود را به ثمر رساند و امیدهای استقلال برای برتری کوتاه شد.
این اشتباه نه تنها باعث گل شد، بلکه عصبانیت شدید هواداران استقلال را به دنبال داشت. آنها با شعارهای پرصدا نشان دادند که از عملکرد آقاسی ناامید شدهاند.
بعد از این گل، ریکاردو ساپینتو نیز بلافاصله واکنش نشان داد و عارف آقاسی را تعویض کرد. جای او محمدرضا آزادی به میدان رفت تا استقلال بتواند دوباره کنترل بازی را در دست بگیرد و جان تازهای در خط حمله خود ایجاد کند.