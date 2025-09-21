خبرگزاری کار ایران
پیروزی پرحاشیه الوصل برابر شاگردان مجیدی
الوصل با تک‌گل علی صالح البطائح را شکست داد، اما سوت جنجالی داور در دقایق پایانی اعتراض شدید حریف را برانگیخت.

به گزارش ایلنا،  الوصل در دیداری پرحاشیه با تک‌گل تماشایی علی صالح، کاپیتان خود، البطائح را شکست داد و با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاد.

این مسابقه با اعتراض شدید بازیکنان البطائح همراه شد.

 آن‌ها معتقد بودند داور در لحظات پایانی پنالتی مسلم‌شان را نادیده گرفته است، تصمیمی که حتی پس از بازبینی VAR تغییر نکرد. این شکست در حالی رقم خورد که البطائح نمایش بهتری داشت و امید داشت پس از شکست سنگین الوصل برابر استقلال، امتیاز بگیرد.

