پیروزی پرحاشیه الوصل برابر شاگردان مجیدی

به گزارش ایلنا، الوصل در دیداری پرحاشیه با تک‌گل تماشایی علی صالح، کاپیتان خود، البطائح را شکست داد و با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاد.

این مسابقه با اعتراض شدید بازیکنان البطائح همراه شد.

آن‌ها معتقد بودند داور در لحظات پایانی پنالتی مسلم‌شان را نادیده گرفته است، تصمیمی که حتی پس از بازبینی VAR تغییر نکرد. این شکست در حالی رقم خورد که البطائح نمایش بهتری داشت و امید داشت پس از شکست سنگین الوصل برابر استقلال، امتیاز بگیرد.

