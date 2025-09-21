تساوی استقلال و پیکان در نیمه اول

به گزارش ایلنا، نیمه اول دیدار امروز استقلال و پیکان با صحنه‌های پرهیجان و موقعیت‌های متعدد آغاز شد. در دقیقه ۷، سجاد جعفری با شوتی تماشایی تیر دروازه پیکان را لرزاند و هواداران استقلال نفس‌هایشان را حبس کردند.

در دقیقه ۱۷، خط دفاع استقلال دچار اشتباه شد و توپ به یک موقعیت بسیار خطرناک برای پیکان تبدیل شد، اما عارف آقاسی در آخرین لحظه با یک واکنش به موقع، دروازه تیمش را نجات داد. یک دقیقه بعد پیکان بار دیگر از اشتباه ابوالفضل جلالی استفاده کرد و صاحب موقعیتی عالی برای گلزنی شد، اما توپ از دست رفت.

در دقیقه ۲۳، پیکان نخستین گل بازی را به ثمر رساند. کسری طاهری، بازیکن جوان و باکیفیت این تیم، با یک شوت دقیق از پشت محوطه شش قدم، دروازه استقلال را باز کرد. پس از این گل، هواداران استقلال شعار دادند: «پیراهن آبی بابا غیرت داره!»

اما در دقیقه ۲۶، بازی دوباره جنجالی شد. میلاد باقری، مدافع سابق استقلال و عضو کلیدی خط دفاع پیکان، با خطای خشن روی مونیر الحدادی، پس از بررسی VAR کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و پیکان را ده نفره کرد. با وجود این اخراج، تاثیر میلاد در نیمه اول غیرقابل انکار بود و تا لحظه کارت قرمز، یکی از ستون‌های دفاعی تیم محسوب می‌شد.

در ادامه نیمه اول، استقلالی‌ها چند موقعیت خطرناک داشتند. در دقیقه ۳۱، ضربه‌ای آسان توسط مدافع پیکان برگشت داده شد، و در دقیقه ۳۷، شوت خطرناک علیرضا کوشکی با واکنش عالی دروازه‌بان پیکان به کرنر رفت. احمد گوهری، گلر پیکان، تا پایان نیمه اول با چند واکنش دیدنی مانع گلزنی استقلال شد و در حفظ دروازه تیمش نقش کلیدی داشت.

با وجود فشار آبی‌پوشان و چند موقعیت خطرناک در دقایق پایانی نیمه اول، یاسر آسانی در آخرین لحظات توانست گل تساوی را با ضربه‌ای دیدنی به زاویه مخالف دروازه پیکان به ثمر برساند تا نیمه اول با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.

انتهای پیام/