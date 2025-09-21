خبرگزاری کار ایران
نخستین اردوی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود تاریخی

نخستین اردوی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود تاریخی
اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان ایران با حضور ۲۷ بازیکن از ۵ مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا،  مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی، برای این اردو ۲۷ بازیکن را به اردو فراخوانده است. از ایستا البرز کوثر کمالی، زهرا قنبری، شقایق روزبهان، محدثه ذلفی، فاطمه شبان، فاطمه ایمانی و زهرا خواجوی دعوت شده‌اند. تیم خاتون بم بیشترین نماینده را دارد:  فاطمه امینه‌برازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانی‌زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، نگین زندی، مریم دینی، روژین تمریان و سرشین کمانگر. از گل‌گهر سیرجان نیز افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا علیزاده، زهرا سربالی و گلنوش خسروی حضور دارند. پرسپولیس سه بازیکن شامل فاطمه رضایی، ثنا صادقی و زهرا احمدزاده را در لیست دارد. همچنین هلاله عبداللهی از آوا تهران و زهره کودایی از ملوان بندرانزلی به تیم ملی دعوت شده‌اند.

بازیکنان تا سه‌شنبه ۸ مهرماه زیر نظر کادر فنی تمرین خواهند کرد.

پیش‌تر قرار بود این اردو در بازه ۲۱ تا ۲۵ شهریور برگزار شود اما با درخواست برخی باشگاه‌ها و به دلیل حساسیت مسابقات لیگ برتر به تعویق افتاد.

