غایب بزرگ بارسلونا در مراسم توپ طلا

به گزارش ایلنا، بارسلونا اعلام کرد که در مراسم توپ طلا دوشنبه در تئاتر دوشاتله پاریس، نمایندگانی از تیم مردان و زنان این باشگاه حضور خواهند داشت. از تیم مردان، لامین یامال، رافینیا، کوبارسی و هانسی فلیک (نامزد بهترین مربی) در این مراسم شرکت می‌کنند.

از تیم زنان نیز الکسیا، آیتانا، پاتری گویخارو، گراهام هنسن، پینا، پاخور، ویکی و کاتا کول به پاریس سفر خواهند کرد.

غیبت پدری، بازیکن اهل جزایر قناری و یکی از ستاره‌های تیم، قابل توجه است. وی که پیش‌تر دو بار در مراسم حضور داشته، به دلیل استراحت و برنامه فشرده بازی‌ها (ختافه، اوویدو، رئال، پاری‌سن‌ژرمن، سویا و مسابقات ملی) ترجیح داده در بهترین فرم خود ظاهر شود.

به گفته باشگاه، یامال پس از عثمان دمبله شانس اصلی کسب توپ طلا است و رافینیا نیز ممکن است در جمع پنج بازیکن برتر قرار گیرد. کوبارسی و لامین یامال هر دو نامزد جایزه کوپا برای بهترین بازیکن جوان هستند. هانسی فلیک هم با وجود شانس لوئیس انریکه برای کسب جایزه بهترین مربی، در مراسم حاضر خواهد بود.

