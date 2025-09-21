خبرگزاری کار ایران
غایب بزرگ بارسلونا در مراسم توپ طلا
بارسلونا فهرست نمایندگان خود در مراسم توپ طلا در پاریس را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  بارسلونا اعلام کرد که در مراسم توپ طلا دوشنبه در تئاتر دوشاتله پاریس، نمایندگانی از تیم مردان و زنان این باشگاه حضور خواهند داشت. از تیم مردان، لامین یامال، رافینیا، کوبارسی و هانسی فلیک (نامزد بهترین مربی) در این مراسم شرکت می‌کنند.

از تیم زنان نیز الکسیا، آیتانا، پاتری گویخارو، گراهام هنسن، پینا، پاخور، ویکی و کاتا کول به پاریس سفر خواهند کرد.

غیبت پدری، بازیکن اهل جزایر قناری و یکی از ستاره‌های تیم، قابل توجه است. وی که پیش‌تر دو بار در مراسم حضور داشته، به دلیل استراحت و برنامه فشرده بازی‌ها (ختافه، اوویدو، رئال، پاری‌سن‌ژرمن، سویا و مسابقات ملی) ترجیح داده در بهترین فرم خود ظاهر شود.

به گفته باشگاه، یامال پس از عثمان دمبله شانس اصلی کسب توپ طلا است و رافینیا نیز ممکن است در جمع پنج بازیکن برتر قرار گیرد. کوبارسی و لامین یامال هر دو نامزد جایزه کوپا برای بهترین بازیکن جوان هستند. هانسی فلیک هم با وجود شانس لوئیس انریکه برای کسب جایزه بهترین مربی، در مراسم حاضر خواهد بود.

