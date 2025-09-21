ترکیب استقلال مقابل پیکان: ساپینتو دست به تغییر زد

به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال تصمیم گرفته است حبیب‌فر عباسی را به جای آنتونیو آدان در دروازه قرار دهد. آدان، دروازه‌بان اسپانیایی و سابق رئال مادرید، پس از عملکرد ضعیف در دیدار آسیایی مقابل الوصل که با دریافت هفت گل همراه بود، نیمکت‌نشین شده است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد ساپینتو به دروازه‌بان جوان تیم و تلاش برای تقویت عملکرد دفاعی باشد.

همچنین محمدرضا آزادی، مهاجم استقلال، پس از اظهارنظرهای جنجالی علیه بازیکنان خارجی تیم در روزهای گذشته، در ترکیب اصلی حضور ندارد. همچنین آرمین سهرابیان هم در ترکیب اصلی قرار نگرفته است.

از سوی دیگر، رامین رضاییان به دلیل محرومیت نمی‌تواند در ترکیب استقلال حضور داشته باشد و جای او را صالح حردانی گرفته است. این تغییر می‌تواند بر دفاع راست تیم تاثیرگذار باشد و نقش مهمی در نظم دفاعی استقلال ایفا کند.

ترکیب استقلال برابر پیکان:

حبیب‌فر عباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، نازون، الحدادی، کوشکی، اندونگ، آقاسی، جلالی، آسا‌نی و احمدی.

این دیدار برای استقلال اهمیت زیادی دارد، زیرا تیم امیدوار است با بازگشت به نتایج مثبت در لیگ برتر، جایگاه خود را در جدول تثبیت کند و اعتماد هواداران را پس از نتایج ضعیف آسیایی جلب نماید.

