خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید قرارداد مسی با اینترمیامی در راه است

تمدید قرارداد مسی با اینترمیامی در راه است
کد خبر : 1689331
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی در فینال تورنمنت تک‌به‌تک حضور یافت و با وجود سکوت درباره آینده‌اش، مذاکرات برای تمدید قرارداد دو ساله با اینترمیامی به‌خوبی پیش می‌رود.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، روز جمعه در فینال تورنمنت تک‌به‌تک که در برگزاری آن نقش داشت، حضوری قابل‌توجه داشت، اما درباره آینده خود صحبتی نکرد. او تنها به گرفتن عکس و امضا با هواداران اکتفا کرد.

با این حال، مذاکرات بین مسی و باشگاه اینترمیامی خوب پیش رفته و انتظار می‌رود تمدید قرارداد دو ساله به زودی نهایی شود.

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینترمیامی، با خوش‌بینی درباره این تمدید گفت: این خبر بزرگی نه‌تنها برای باشگاه، بلکه برای کل MLS است. حضور بهترین بازیکن تاریخ فوتبال برای مدت طولانی‌تر، اتفاقی بی‌نظیر برای تیم، باشگاه و فوتبال آمریکا خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی