تمدید قرارداد مسی با اینترمیامی در راه است

به گزارش ایلنا، لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، روز جمعه در فینال تورنمنت تک‌به‌تک که در برگزاری آن نقش داشت، حضوری قابل‌توجه داشت، اما درباره آینده خود صحبتی نکرد. او تنها به گرفتن عکس و امضا با هواداران اکتفا کرد.

با این حال، مذاکرات بین مسی و باشگاه اینترمیامی خوب پیش رفته و انتظار می‌رود تمدید قرارداد دو ساله به زودی نهایی شود.

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینترمیامی، با خوش‌بینی درباره این تمدید گفت: این خبر بزرگی نه‌تنها برای باشگاه، بلکه برای کل MLS است. حضور بهترین بازیکن تاریخ فوتبال برای مدت طولانی‌تر، اتفاقی بی‌نظیر برای تیم، باشگاه و فوتبال آمریکا خواهد بود.

