لیورپول در دیدار حساس مقابل اورتون با نتیجه ۲-۱ پیروز شد و پنجمین برد متوالی خود در لیگ برتر را جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، لیورپول در یک دربی مرسی‌ساید پرهیجان، موفق شد با نتیجه ۲-۱ اورتون را شکست دهد و پنجمین پیروزی متوالی خود در لیگ برتر انگلیس را جشن بگیرد، همچنان با صد درصد امتیازات در صدر جدول باقی بماند.

ستاره بازی، رایان گراونبرخ هافبک هلندی، در دقایق ابتدایی با یک والی زیبا از روی پاس محمد صلاح گل اول تیمش را به ثمر رساند. این گل، دومین گل او در چهار بازی ابتدایی فصل بود و نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر این بازیکن ۲۳ ساله است، که هم در گلزنی و هم در پاس گل در دربی مرسی‌ساید به رکورد قابل توجهی دست یافت.

مهاجم فرانسوی تازه‌وارد، هوگو اکیتیکه، گل دوم لیورپول را وارد دروازه اورتون کرد و با زدن چهارمین گل در شش بازی ابتدایی خود، ثابت کرد که نقش کلیدی در حمله تیم خواهد داشت. حرکات سریع و تکنیک او یادآور فرناندو تورس در روزهای اوج است.

اورتون با گل زیبای ادریسا گیه در دقیقه ۵۸ به بازی بازگشت و فشار زیادی روی میزبان آورد، اما نتوانست مانع سومین شکست متوالی خود شود. سرمربی اورتون، دیوید مویس، هنوز در خانه لیورپول موفق به کسب برد نشده و ۲۱ بازی بدون برد در آنفیلد برای او به ثبت رسیده است.

با این پیروزی، لیورپول با ۱۵ امتیاز از ۵ بازی در صدر جدول قرار دارد و با ترکیبی متوازن و بازیکنان در اوج فرم، فصل موفقی را آغاز کرده است.

