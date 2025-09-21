جنجال در فوتبال آندورا؛ پیکه به رفتار تهدیدآمیز علیه داور متهم شد

به گزارش ایلنا، در گزارش داوری دیدار آندورا - میراندس که در ورزشگاه فدراسیون فوتبال آندورا برگزار شد، جرارد پیکه، سهامدار اصلی باشگاه آندورا، به همراه ژائومه نوگس، مدیر ورزشی تیم، به اتهام توهین و رفتار تهدیدآمیز علیه یکی از کمک‌داوران معرفی شده‌اند.

آلونزو دِ اِنا وُلف، داور مسابقه، در گزارش خود نوشت: «پس از پایان مسابقه، در تونل رختکن، آقای ژائومه نوگس لورنس به صورت بلند و تهاجمی خطاب به کمک‌داور شماره یک گفت: شما بی‌شرم‌ هستید، این یک رسوایی است. در همین لحظه، جرارد پیکه برنابئو از فاصله‌ای چند سانتی‌متری به کمک‌داور نزدیک شد و در حالیکه فریاد می‌زد، با لحنی تهدیدآمیز درباره تصمیمات داور صحبت کرد.»

گزارش داور همچنین به ادامه مشاجره اشاره دارد؛ جایی که کارلس مانسو، مدیر تیم آندورا، نیز به همان کمک‌داور توهین کرد و پلیس مجبور به مداخله شد. در ادامه، داور مسابقه تأکید کرده است که نوگس و پیکه حتی خود او را هم با الفاظی مانند «این یک ننگ است، شما هیچ شرمی ندارید» مورد حمله لفظی قرار دادند.

این حوادث که با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت، اکنون می‌تواند تبعات انضباطی سنگینی برای پیکه و مسئولان باشگاه آندورا به همراه داشته باشد.

