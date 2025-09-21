لاتزیو 0 - رم 1؛ شاگردان گاسپرینی دربی دلاکاپیتاله را فتح کردند

به گزارش ایلنا، هر دو تیم پس از شکست‌های اخیر و با مشکلات مصدومیت بازیکنان وارد این بازی شدند. ماتیاس وسینو، ساموئل گیگو و مانوئل لاتزاری غایب بودند و نیکولو رووِلا پس از پشت سر گذاشتن تست آمادگی جسمانی به میدان رفت، اما به طور غافلگیرکننده‌ای پدرو و بولایه دیا به تاتی کاستلانوس و ماتئو کانسلیری ترجیح داده شدند.

رم نیز بدون پائولو دیبالا، لئون بیلی و وسلی بود و ماریو هرموسو نیز با مصدومیت جزئی بازی کرد، بنابراین زکی چلیک، دِواین رنش و لورنزو پلگرینی وارد ترکیب شدند؛ کاپیتان سابق رم اولین بازی فصل خود را انجام داد.

بازی برای لاتزیو با شروع سختی همراه بود، زیرا فیسایو دله‌باشیرو پس از تنها 14 دقیقه به دلیل مصدومیت احتمالی در ران راست لنگان لنگان زمین را ترک کرد و راده بلاهیانه جای او را گرفت.

پدرو و نونو تاوارس از لبه محوطه جریمه شوت‌هایی داشتند که کمی بالاتر از دروازه به بیرون رفتند، در حالی که مایل سویلار، دروازه‌بان رم، به سختی توانست ضربه کات‌دار و خطرناک ماتیا زاکانی را از گوشه بالای دروازه دفع کند. الساندرو رومانیولی هم با سر ضربه‌ای زد که از بالای دروازه به بیرون رفت.

گل برای رم: نونو تاوارس در هنگام بازی‌سازی از عقب زمین اشتباه کرد و رنش توپ را تصاحب کرد. سپس توپ توسط ماتیاس سوله به پلگرینی رسید که با یک ضربه از داخل محوطه جریمه گل اول را به ثمر رساند. این چهارمین گل پلگرینی برای رم در دربی دلاکاپیتاله بود و او به وضوح تحت تاثیر این لحظه زیبا قرار گرفته بود.

رم در وقت‌های اضافه نیمه اول نزدیک بود نتیجه را 2-0 کند، زمانی که ایوان پروودل، دروازه‌بان لاتزیو، با واکنشی سریع ضربه والی رنش را از روی سانتر منحرف‌شده آنجلینو دفع کرد.

نیمه ذوم در حالی که رم کنترل توپ را در اختیار داشت، جانلوکا مانچینی با اشتباه خود بولایه دیا را در موقعیت تک‌به‌تک با سویلار قرار داد، اما دیا ضربه‌اش را به بالای دروازه فرستاد. دقیقه 86 لاتزیو با اخراج بلاهیانه ده‌نفره شد. بلاهیانه با خطای دیرهنگام و خطرناک روی ساق پای مانو کنه، در حالی که توپ مدت‌ها پیش از او دور شده بود، با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد.

پس از اینکه ضربه توماسو بالدانزی به تیر دروازه برخورد کرد و سوت پایان بازی به صدا درآمد، ماتئو گوندوزی نیز به دلیل اعتراض به داور کارت قرمز دریافت کرد.

به این ترتیب گاسپرینی در اولین دربی خود به عنوان مربی رم به یک برد ارزشمند دست یافت و جالوروسی با 9 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

