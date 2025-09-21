مربی اخراجی گزینه جدی نیمکت وستهام
شکستهای متوالی وستهام سرنوشت گراهام پاتر را به خطر انداخته و حالا نونو اسپریتو سانتو بهعنوان یکی از اصلیترین گزینهها برای جانشینی او معرفی شده است.
به گزارش ایلنا، نونو اسپریتو سانتو پس از جدایی اخیر از ناتینگهام فارست اکنون در آستانه بازگشت دوباره به لیگ برتر انگلیس قرار دارد. مربی پرتغالی که به دلیل اختلاف نظر با مالک باشگاه از فارست جدا شد، طبق گزارش تایمز مذاکراتی با مدیران وستهام انجام داده است.
گراهام پاتر طی هفتههای اخیر با فشار سنگینی روبهرو بوده و شکست برابر کریستال پالاس، چهارمین باخت در پنج مسابقه اخیر وستهام در لیگ برتر را رقم زد. چکشها علاوه بر سقوط به منطقه خطر، در جام اتحادیه نیز در دور دوم مقابل ولوز از رقابتها کنار رفتند. همین نتایج باعث شده هیئتمدیره باشگاه بهطور جدی به تغییر سرمربی فکر کند.
در کنار نونو، نامهایی چون گری اونیل (سرمربی سابق ولوز) و اسلاون بیلیچ (سرمربی پیشین وستهام بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷) نیز در فهرست گزینههای احتمالی دیده میشود. جالب آنکه پیشتر، میک براون استعدادیاب سابق وستهام پیشنهاد داده بود ژوزه مورینیو جانشین پاتر شود اما او اخیراً هدایت بنفیکا پرتغال را بر عهده گرفته است.
دیدار بعدی وستهام برابر اورتون در تاریخ ۲۹ سپتامبر برگزار خواهد شد و در صورت ناکامی، احتمال اخراج پاتر بیش از پیش قوت خواهد گرفت.