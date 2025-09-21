خبرگزاری کار ایران
دیدار رئیس فدراسیون با سفیر مکزیک در ایران

دیدار رئیس فدراسیون با سفیر مکزیک در ایران
کد خبر : 1689239
رئیس فدراسیون به همراه هیات همراه با سفیر مکزیک در ایران دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون به همراه مهدی محمدنبی نایب رییس و مدیر تیم ملی، امید جمالی مدیر بخش بین الملل و مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم های ملی ظهر امروز با حضور در سفارت مکزیک در جمهوری اسلامی ایران با گییرمو پوئنته اوردوریکا دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، طرفین از ایجاد ارتباط بین فدراسیون و سفارت مکزیک استقبال کردند.

《اوردوریکا》با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور نسبت به برگزاری دیدار دوستانه بین تیم های ملی ایران و مکزیک قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز امیدواری کرد. او که علاقه مکزیک برای برگزاری بازی دوستانه قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ در جزیره کیش را نیز یادآور شده بود از تمایل برای برگزاری این دیدار در ماه‌های پیش رو صحبت کرد.

مهدی تاج نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد در صورت امکان، دیدار دوستانه پیشنهادی حالت اجرایی گرفته و پیگیری شود.

نبی مدیر تیم ملی نیز عنوان کرد: برگزاری دیدار با مکزیک در غالب یک تورنمنت در ماه مارچ میلادی می تواند امکان پذیر باشد در غیر اینصورت پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ می‌توان در ماه ژوئن برگزار کرد.

در این دیدار یادبودی نیز به سفیر مکزیک تقدیم شد.

