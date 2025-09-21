خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت دوباره کول پالمر و توضیح مارسکا پس از شکست مقابل یونایتد

مصدومیت دوباره کول پالمر و توضیح مارسکا پس از شکست مقابل یونایتد
کد خبر : 1689179
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک چلسی تنها ۲۰ دقیقه در میدان دوام آورد و سرمربی آبی‌ها تأیید کرد مشکل کشاله ران علت اصلی تعویض او بوده است.

به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر یک  چلسی برابر منچستریونایتد در الدترافورد تنها با از دست رفتن امتیاز همراه نبود و خروج زودهنگام کول پالمر نگرانی‌ها را تشدید کرد. این بازیکن ۲۳ ساله پس از بازگشت از مصدومیت، از ابتدا به میدان رفت اما خیلی زود جای خود را به هم‌تیمی‌اش داد.

انزو مارسکا در نشست خبری بعد از بازی توضیح داد: «پالمر صبح روز مسابقه تست داد اما صددرصد آماده نبود. با این حال تلاش بزرگی کرد که کنار تیم باشد. بعد از بیست دقیقه دوباره احساس درد کرد و تصمیم گرفتیم او را تعویض کنیم.»

پالمر که دیدارهای لیگ برتر برابر وستهم و فولام و همچنین بازی‌های تیم ملی انگلیس را از دست داده بود، در هفته گذشته برابر برنتفورد به عنوان یار تعویضی بازگشته و در دیدار لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ نیز گلزنی کرده بود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که او در روزهای پیش از بازی با یونایتد تمرین چندانی نداشته است.

چلسی که فصل جدید را با تنها دو پیروزی در شش مسابقه آغاز کرده، سه‌شنبه در جام اتحادیه برابر لینکلن سیتی قرار خواهد گرفت و هنوز مشخص نیست پالمر برای این دیدار در دسترس خواهد بود یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی