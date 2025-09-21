مصدومیت دوباره کول پالمر و توضیح مارسکا پس از شکست مقابل یونایتد

به گزارش ایلنا، شکست ۲ بر یک چلسی برابر منچستریونایتد در الدترافورد تنها با از دست رفتن امتیاز همراه نبود و خروج زودهنگام کول پالمر نگرانی‌ها را تشدید کرد. این بازیکن ۲۳ ساله پس از بازگشت از مصدومیت، از ابتدا به میدان رفت اما خیلی زود جای خود را به هم‌تیمی‌اش داد.

انزو مارسکا در نشست خبری بعد از بازی توضیح داد: «پالمر صبح روز مسابقه تست داد اما صددرصد آماده نبود. با این حال تلاش بزرگی کرد که کنار تیم باشد. بعد از بیست دقیقه دوباره احساس درد کرد و تصمیم گرفتیم او را تعویض کنیم.»

پالمر که دیدارهای لیگ برتر برابر وستهم و فولام و همچنین بازی‌های تیم ملی انگلیس را از دست داده بود، در هفته گذشته برابر برنتفورد به عنوان یار تعویضی بازگشته و در دیدار لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ نیز گلزنی کرده بود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که او در روزهای پیش از بازی با یونایتد تمرین چندانی نداشته است.

چلسی که فصل جدید را با تنها دو پیروزی در شش مسابقه آغاز کرده، سه‌شنبه در جام اتحادیه برابر لینکلن سیتی قرار خواهد گرفت و هنوز مشخص نیست پالمر برای این دیدار در دسترس خواهد بود یا خیر.

انتهای پیام/