به گزارش ایلنا، وضعیت فعلی باشگاه استقلال در سطح مدیریتی و فنی به شدت پیچیده و مبهم به نظر می‌رسد. پس از شکست سنگین 7 بر یک مقابل الوصل امارات تحت هدایت ساپینتو که به عنوان یکی از تلخ‌ترین ناکامی‌های تاریخ باشگاه ثبت شده است، هواداران و کارشناسان فوتبال نگران آینده تیم هستند. عملکرد ساپینتو در ماه‌های اخیر نیز چندان قابل توجه نبوده و پیش از بازی با الوصل، نتایج تیم او تا حد زیادی نامطلوب ارزیابی می‌شد. در دیدار فینال سوپرجام، استقلال شکست خورد و در لیگ برتر هم در سه بازی ابتدایی تنها موفق به کسب ۴ امتیاز شده است، وضعیتی که جایگاه تیم را در جدول تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و انتقادات از سرمربی پرتغالی را افزایش داده است.

زمزمه‌های برکناری ساپینتو پس از این شکست‌ها شدت گرفته، اما تاکنون مدیران باشگاه استقلال هیچ اظهار نظر رسمی در این خصوص نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که علت این سکوت، وضعیت متزلزل مدیریتی در باشگاه باشد. شنیده‌ها حاکی از آن است که شریعتمداری، مدیر هلدینگ خلیج‌فارس و یکی از اصلی‌ترین سهامداران باشگاه، از عملکرد مدیران استقلال ناراضی است و دلخوری او می‌تواند منجر به تغییرات گسترده‌ای در ساختار مدیریتی شود. در چنین شرایطی، آینده ساپینتو و دیگر مسئولان فنی و مدیریتی استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ تضمینی برای ادامه کار آنها وجود ندارد.

تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، تغییرات ناگهانی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد تیم داشته باشد، اما از سوی دیگر، ایجاد ثبات و حمایت از سرمربی در شرایط دشوار نیز می‌تواند به بازیابی روحیه بازیکنان و بهبود نتایج کمک کند. این دوگانگی در تصمیم‌گیری باعث شده تا تصمیم‌گیران استقلال تا پایان بازی با پیکان، اقدامی قطعی انجام ندهند و ترجیح دهند ابتدا شرایط تیم در میدان و واکنش هواداران را مشاهده کنند. پیش‌بینی می‌شود پس از این بازی، اطلاعات جدیدی در مورد سرنوشت ساپینتو و دیگر مسئولان باشگاه منتشر شود و ممکن است تغییرات هم در بخش فنی و هم در بخش مدیریتی اتفاق بیفتد.

با توجه به وضعیت فعلی، استقلال نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری به‌موقع است تا از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری شود. هواداران و رسانه‌ها نیز با حساسیت زیاد هر حرکت مدیریتی و فنی را دنبال می‌کنند و کوچکترین تصمیمات می‌تواند بازتاب وسیعی داشته باشد. بنابراین، آینده باشگاه در این مرحله به شدت وابسته به تصمیمات مدیران ارشد و واکنش تیم در مسابقات پیش رو است. ساپینتو در شرایطی قرار دارد که اگر نتایج تیم بهبود نیابد، احتمال جدایی او جدی است، اما در عین حال، هرگونه تغییر باید با دقت و بررسی دقیق پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود تا استقلال بتواند مسیر موفقیت خود را دوباره پیدا کند.

بی‌تعارف استقلال در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که هم می‌تواند با تغییرات مدیریتی و فنی، مسیر خود را اصلاح کرده و هم ممکن است با ادامه شرایط موجود، بحران عمیق‌تری را تجربه کند. این شرایط باعث شده تا تمام چشم‌ها به بازی‌های پیش رو و تصمیمات مدیریتی معطوف شود.

