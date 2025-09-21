خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​دفاع تمام قد آموریم از کاسمیرو

​دفاع تمام قد آموریم از کاسمیرو
کد خبر : 1689099
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی منچستریونایتد با دفاعی پرشور از کاسمیرو تأکید کرد که اخراج جنجالی این هافبک برزیلی مقابل چلسی، نشانه‌ای از اهمیت و تعهد او به تیم بوده است.

به گزارش ایلنا، کاسمیرو در دیدار برابر چلسی ابتدا با به ثمر رساندن گل دوم شیاطین‌سرخ شرایطی ایده‌آل برای تیمش ایجاد کرد اما تنها چند دقیقه بعد با خطایی بی‌احتیاطانه و دریافت کارت زرد دوم، اخراج شد و تیمش را در آستانه نیمه دوم با دشواری جدی مواجه کرد.

این اخراج جریان مسابقه را تغییر داد و باعث شد چلسی که پیش‌تر در بیشتر دقایق نیمه نخست تحت سلطه یونایتد قرار داشت، در نیمه دوم با انگیزه بیشتری برای بازگشت به بازی تلاش کند. در نهایت گل تروه  چالوبا در دقایق پایانی اختلاف را کاهش داد و 10 دقیقه پراضطراب برای شاگردان آموریم رقم خورد، هرچند در پایان منچستریونایتد توانست پیروزی را حفظ کند.

روبن آموریم پس از بازی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اسپورت به شدت از کاپیتان میانی خود حمایت کرد و گفت: «او حالش از من بدتر است. ما برنده شدیم و می‌توانم فراموش کنم، اما او رنج می‌برد چون یک حرفه‌ای واقعی است. خودش می‌داند که اشتباه کرد و تجربه کافی دارد که بداند نباید آن‌طور وارد صحنه شود. او بیش از حد اهمیت می‌دهد.»

وقتی از مربی پرتغالی درباره فشار روانی روی کاسمیرو سؤال شد، او پاسخ داد: «سخت است بگوییم. کاسمیرو پنج قهرمانی لیگ قهرمانان دارد. بعضی وقت‌ها فشار بیشتر روی جوان‌هاست. اما شاید دلیلش این است که او بیش از حد می‌خواهد؛ ما گل دوم را زدیم و او بلافاصله خواست توپ را پس بگیرد. این نشان می‌دهد چقدر می‌خواهد و این چیز بدی نیست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی