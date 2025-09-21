دفاع تمام قد آموریم از کاسمیرو
سرمربی منچستریونایتد با دفاعی پرشور از کاسمیرو تأکید کرد که اخراج جنجالی این هافبک برزیلی مقابل چلسی، نشانهای از اهمیت و تعهد او به تیم بوده است.
به گزارش ایلنا، کاسمیرو در دیدار برابر چلسی ابتدا با به ثمر رساندن گل دوم شیاطینسرخ شرایطی ایدهآل برای تیمش ایجاد کرد اما تنها چند دقیقه بعد با خطایی بیاحتیاطانه و دریافت کارت زرد دوم، اخراج شد و تیمش را در آستانه نیمه دوم با دشواری جدی مواجه کرد.
این اخراج جریان مسابقه را تغییر داد و باعث شد چلسی که پیشتر در بیشتر دقایق نیمه نخست تحت سلطه یونایتد قرار داشت، در نیمه دوم با انگیزه بیشتری برای بازگشت به بازی تلاش کند. در نهایت گل تروه چالوبا در دقایق پایانی اختلاف را کاهش داد و 10 دقیقه پراضطراب برای شاگردان آموریم رقم خورد، هرچند در پایان منچستریونایتد توانست پیروزی را حفظ کند.
روبن آموریم پس از بازی در گفتوگو با بیبیسی اسپورت به شدت از کاپیتان میانی خود حمایت کرد و گفت: «او حالش از من بدتر است. ما برنده شدیم و میتوانم فراموش کنم، اما او رنج میبرد چون یک حرفهای واقعی است. خودش میداند که اشتباه کرد و تجربه کافی دارد که بداند نباید آنطور وارد صحنه شود. او بیش از حد اهمیت میدهد.»
وقتی از مربی پرتغالی درباره فشار روانی روی کاسمیرو سؤال شد، او پاسخ داد: «سخت است بگوییم. کاسمیرو پنج قهرمانی لیگ قهرمانان دارد. بعضی وقتها فشار بیشتر روی جوانهاست. اما شاید دلیلش این است که او بیش از حد میخواهد؛ ما گل دوم را زدیم و او بلافاصله خواست توپ را پس بگیرد. این نشان میدهد چقدر میخواهد و این چیز بدی نیست.»