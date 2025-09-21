نبرد سنتی پایتخت با رنگ و بوی تازه؛ دربی رم با حضور ساری و گاسپرینی

به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر، دیدار اول ایتالیا هیچ‌گاه دربی پایتخت بین لاتزیو و رم نبوده اما حالا بازگشت مائوریستیو ساری به نیمکت لاتزیو و حضور گاسپرینی روی نیمکت رم باعث شده تا احتمالاً شاهد یکی از جذاب‌ترین مسابقات هفته‌های اخیر در این رقابت حساس و دیدنی باشیم. دیداری که همواره به تقابل‌های خصمانه بین هواداران مشهور است و حالا باید شاهد اندیشه‌های جسورانه دو سرمربی کهنه‌کار این دو تیم باشیم.

لاتزیو که امتیازات خود را در جدول سری‌آ کمی پایین‌تر از رم می‌بیند، قصد دارد با استفاده از امتیاز میزبانی و بازگشت برخی بازیکنان کلیدی جایگاهش را بهبود بخشد. مربی لاتزیو با دیدن فرصت‌هایی در روند ضعیف خط دفاع رم، امیدوار است بتواند خط حمله‌اش را فعال کند؛ مخصوصاً با حضور بازیکنانی مثل ماتیا گویندوزی، نیکولو روولا و زاکانی در ترکیب اصلی. دروازه‌بان اصلی، ایوان پروودل، نیز به نظر می‌رسد آماده باشد تا دوباره در بین تیرها قرار بگیرد پس از مدتی دوری؛ این بازگشت برای لاتزیو اهمیت زیادی دارد تا اشتباهات مرسوم در بخش دفاعی را کاهش دهد.

در سمت رم، غیبت برخی مهره‌های کلیدی باعث شده است تیم کمی آسیب‌پذیرتر شود. دیبالا احتمالاً غایب است و این می‌تواند روی قدرت هجومی تیم تأثیر بگذارد؛ اما بازیکنانی مثل آرتم دووبیک و دیگر بازیکنان تهاجمی رم می‌توانند خلأ را جبران کنند. همچنین بازگشت بازیکنانی مانند لئوناردو اسپیناتزولا و همراهی آنان در ترکیب، رم را تقویت خواهد کرد.

ترکیب احتمالی لاتزیو ممکن است شامل پروودل در دروازه باشد؛ در خط دفاع ترکیبی از بازیکنانی مثل ماروسیک، رومانیولی و گیلا؛ در میانه میدان روولا و گندوزی و در خط حمله زاکانی و کاستیانوس مزیت‌هایی ایجاد خواهند کرد. در رم هم احتمال دارد ترکیب هجومی با فرگوسن در رأس حمله با پشتیبانی از جناحین و بازیکنان تکنیکی پیاده شود؛ اگر دیبالا نتواند بازی کند، گزینه‌های جایگزین باید نقش خود را ایفا کنند. نیل ال‌ایوبی مراکشی در کنار سوله، احتمالاً زوج تهاجمی خط هافبک این تیم را تشکیل می‌دهند.

در حالیکه لاتزیو در بازی‌های اخیرش نتایج پرنوسانی داشته، رم ثبات بیشتری نشان داده و به تعداد بازی‌های بدون شکست افزوده است. این مسأله می‌تواند بار روانی مثبت برای رمی‌ها باشد. همچنین لاتزیو روی استفاده از موقعیت‌های گلزنی در دقایق پایانی حساب کرده است؛ بخشی از بازی که معمولاً رم نشان داده در آن آسیب‌پذیر است.

