استخراج طلا در کشتی فرنگی به سبک ایران

به گزارش ایلنا، کشتی فرنگی ایران باز هم در دنیا شهره و آوازه‌اش در همه جا پر شد و درخشش جوانان دلیر این رشته در سطح مسابقات قهرمانی جهان همه را شگفت‌زده کرده است. قصه کشتی فرنگی ایران از سال 2005 در دنیا متفاوت شد و هر روز یک قصه جدید در تاریخ این ورزش ثبت شد و حالا بعد گذشت 20سال از شروع دوران درخشش کشتی فرنگی در جهان یکبار دیگر جوانان ایران موفقیت تاریخی را رقم زدند.

جوانانی که تا دیروز نام و نشانی نداشتند اما حالا دنیا با احترام با آنها حرف می‌زند. پیام احمدی اولین جوانی بود که با رسیدن به دیدار فینال و شکست دادن الدانیز عزیزلی آذربایجان همه را شگفت‌زده کرد.

طلایی که امین میرزازاده در سنگین وزن کسب کرد، به حدی دلاورانه بود که گویا اصلاً عرق هم نکرد. حریفان امین حتی جرأت نداشتند که حرکتی مقابل او بخواهند انجام بدهند. روزی مدال گرفتن در این وزن آرزو بود اما حالا امین به تنها دو طلا و یک نقره جهان و یک برنز المپیک را در این وزن دارد. کشتی‌گیری که با 28سال سن تا المپیک لس‌آنجلس هم می‌تواند این مدال را به دست بیاورد.

در وزن 82کیلوگرم غلامرضا فرخی هم یک مدال طلا برای ایران به دست آورد. او تا به حال هیچ مدالی در کارنامه نداشت اما این فرزند دلاور که سایه پدر هم بالای سرش نیست اما با محبت مادری که برای او هم پدر بوده و هم مادر، چنان در کشتی فرنگی دنیا بزرگی کرد که همه شگفت‌زده شدند. فرخی با 23سال سن حالاحالاها جا دارد که مدال‌های ارزشمند طلا را در قهرمانی جهان کسب کند.

محمدمهدی کشتکار را که همین یک ماه پیش کادرفنی به او شک کرد که شاید نتواند در این مسابقات خوب کشتی بگیرد با اجرای سالتوباراندازها حتی کادرفنی ایران را هم شوکه کرد. کسی که کادرفنی برای او مجدد انتخابی گذاشت اما او از سد میثم دلخانی که طلای جهان را داشت هم عبور کرد تا یک درخشش بی‌نظیر از او ثبت شود.

کشتی فرنگی ایران سال‌هاست که رکوردهای دنیا را جابه‌جا کرده اما حالا باز هم سر به آسمان گرفته و آقایی می‌کند. خیلی مهم است که همه بدانند این تیم همانی است که سال2019 باز هم توسط محمد بنا کارش را شروع کرد. مهم است که همه بدانند کشتی فرنگی ایران از سال2005 با محمد بنا روزهای درخشان را شروع کرد اما مهم‌تر از همه این است که بدانیم حفظ این تیم خوب توسط حسن رنگرز به بهترین شکل ممکن انجام شده است.

کسی که در کنارش علیرضا دبیر را دارد و با حمایت‌های او و توانمندی‌هایی که خودش دارد، نه‌تنها اجازه نداد کشتی فرنگی ایران روزهایی که سال‌های 2015 تا 2018 داشت را باز هم تجربه کند، بلکه قوی‌تر و کم‌نقص‌تر از دوران درخشان کشتی فرنگی باز هم بدرخشد.

