عذرخواهی صادقانه دروازهبان چلسی پس از اخراج مقابل منچستریونایتد
رابرت سانچس، دروازهبان چلسی، پس از شکست ۲ بر یک تیمش برابر منچستریونایتد در الدترافورد، با انتشار پیامی از هواداران و همتیمیهایش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، رابرت سانچس اسپانیایی تنها پنج دقیقه پس از آغاز بازی با خطا روی برایان امبومو در بیرون محوطه جریمه از زمین مسابقه اخراج شد و تیمش را در شرایطی دشوار قرار داد. همین اتفاق باعث شد چلسی از همان ابتدا با یک بازیکن کمتر برابر حریف قدرتمند خود به میدان ادامه دهد.
سانچس پس از پایان مسابقه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی مسئولیت شکست را بر عهده گرفت و نوشت: «امروز تقصیر من بود، از همه معذرت میخواهم. تیم در نیمه دوم تلاش زیادی کرد اما متأسفانه نتیجه نگرفتیم.» او تأکید کرد که بابت این خطا و شرایطی که برای تیم به وجود آورد احساس پشیمانی میکند.
این کارت قرمز سانچس بهعنوان سریعترین اخراج تاریخ باشگاه چلسی در لیگ برتر ثبت شد و تنها دو دروازهبان دیگر در تاریخ لیگ زودتر از او اخراج شدهاند.
بر اساس قانون، این دروازهبان ملیپوش اسپانیا به دلیل جلوگیری از یک موقعیت مسلم گلزنی تنها یک جلسه محروم خواهد بود. او بازی جام اتحادیه برابر لینکلن سیتی را از دست میدهد اما میتواند در دیدار هفته آینده لیگ برتر برابر تیم سابقش برایتون به ترکیب چلسی بازگردد.