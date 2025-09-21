خبرگزاری کار ایران
عجیب‌ترین پست دوران فوتبالی میلاد محمدی
میلاد محمدی برای ۱۰ دقیقه در بازی چادرملو اردکان در پست مهاجم بازی کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان که در ورزشگاه تختی تهران به شدت به دنبال گشودن دروازه حریف اردکانی خود بودند، در دقیقه ۷۳ دست به تغییری جالب زدند. وحید هاشمیان با خارج کردن میلاد سرلک، تصمیم گرفت میلاد محمدی را وارد زمین کند، اما نه در پست همیشگی دفاع چپ یا حتی دفاع راست، بلکه درست پشت سر علی علیپور و در نقش مهاجم سایه. 

محمدی که هفته گذشته به عنوان دفاع راست بازی کرده بود، حالا در موقعیتی کاملاً متفاوت قرار گرفت. او طی حدود ۱۰ دقیقه در نقش یک مهاجم، بارها تلاش کرد با نفوذهای سریع خود از میان مدافعان عبور کند. حتی در یک صحنه روی ارسال سهیل صحرایی در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما ضربه‌اش دقت کافی نداشت و از کنار دروازه بیرون رفت.

لحظات پیش از ورود او به زمین نیز جالب توجه بود. وحید هاشمیان که استرس زیادی را تحمل می‌کرد، با انرژی و حرارت خاصی در کنار خط مشغول توضیح به محمدی بود و به او وظایف جدیدش در پست هجومی را گوشزد می‌کرد. 

در نهایت، پس از گذشت ده دقیقه، با خروج فرشاد احمدزاده در دقیقه ۸۴، محمدی به پست تخصصی‌اش یعنی دفاع چپ منتقل شد و ادامه بازی را در جایگاه آشنای خود سپری کرد.

