گلر برزیلی کام نیازمند را در روز کلین شیت تلخ کرد
پیام نیازمند روز تلخی را با درخشش ادسون ماردن تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار پرسپولیس و چادرملو اردکان با تساوی بدون گل به پایان رسید و نتیجهای بود که انگار برای هواداران سرخها حکم یک شکست تلخ را داشت! در شرایطی که پرسپولیس در نیمه دوم سراپا حمله شد و بارها تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت، اما درخشش ادسون ماردن، سنگربان برزیلی چادرملو، اجازه نداد توپهای شاگردان هاشمیان به تور برسد.
در لحظات پایانی مسابقه، چند موقعیت طلایی برای پرسپولیس خلق شد که هواداران روی سکوها را به وجد آورد، اما واکنشهای تماشایی ماردن همه آنها را نقش بر آب کرد. از شوت علیپور گرفته تا ضربات خدابندهلو و باکیچ، همه در برابر واکنشهای گلر برزیلی متوقف شدند.
درست همین جا بود که نگاهها به سمت پیام نیازمند، دروازهبان پرسپولیس رفت؛ سنگربانی که خودش در طول بازی نمایش نسبتا مطمئنی داشت در نهایت شاهد بود که رقیب مستقیمش درون دروازه حریف، ستاره اصلی میدان شد.
تصویر نیازمند با دستانی که روی سر گذاشته بود، نمادی از ناراحتی و حسرت او نسبت به نتیجهای بود که در دقایق پایانی میتوانست تغییر کند. او بهخوبی میدانست در روزی که پرسپولیس بارها فرصت گلزنی داشت، تنها مانع واقعی، درخشش ماردن و بی دقتی عناصر هجومی بود.
نیازمند که همواره به دنبال ثبت کلینشیت و برد برای تیمش است، این بار با وجود بسته نگه داشتن دروازهاش، نتوانست خوشحال از زمین خارج شود.