کریم باقری، پشتیبان وحید هاشمیان در روزهای سخت

به گزارش ایلنا، در روزهایی که وحید هاشمیان زیر فشار سنگین گروهی از هواداران قرار گرفته است، حضور کریم باقری در کنار او به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نیمکت پرسپولیس تبدیل شده است.

باقری که سال‌ها تجربه مربیگری در پرسپولیس و تیم ملی را دارد، بار دیگر نشان داده در بزنگاه‌های حساس می‌تواند حامی اول سرمربی تیم باشد.

او پس از بازی پرسپولیس و چادرملو، با وجود عصبانیت هواداران از شرایط موجود، علاوه‌بر حق دادن به هواداران و دعوت آنها به صبوری، تمرکز صحبت‌های خود را روی کیفیت زمین‌های تهران گذاشت و با مصاحبه‌ای مهم و انتقادی، مشکلات زیرساختی را به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در روند تیم مطرح کرد.

وحید هاشمیان که در هفته‌های ابتدایی لیگ به دنبال ساختن تیمی هماهنگ است، حالا می‌تواند از تجربیات ارزشمند کریم باقری بیش از همیشه استفاده کند. تجربه سال‌ها نشستن با مربیان مختلف روی نیمکت پرسپولیس، دربی‌های پرتنش، فینال‌های آسیایی و مدیریت بحران‌های ریز و درشت، سرمایه‌ای است که در اختیار او قرار گرفته و می‌تواند کمک بزرگی برای عبور از این مقطع دشوار باشد.

نیمکت پرسپولیس در این فصل پر از چالش خواهد بود، اما حضور چهره‌ای با کاریزما و تجربه مانند کریم باقری، برای هاشمیان یک نعمت بزرگ به حساب می‌آید. حامی‌ای که نه فقط در کلمات، بلکه در عمل نشان داده آماده است تیم را از دل بحران‌ها عبور دهد.

