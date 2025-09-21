ترکیب احتمالی تراکتور برای دیدار حساس با سپاهان
تراکتور امروز در حساسترین بازی هفته چهارم میهمان سپاهان است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور پس از برتری مقابل آلومینیوم اراک و تساوی ارزشمند برابر شبابالاهلی امارات، در هفته چهارم لیگ برتر باید به مصاف سپاهان برود؛ دیداری که میتواند در تعیین صدرنشین جدول نقشی کلیدی داشته باشد. مهمترین خبر برای سرخپوشان تبریزی بازگشت علیرضا بیرانوند است؛ گلری که در بازی آسیایی اخیر با شش واکنش موفق، ستاره تیمش لقب گرفت و حالا دوباره در لیگ برتر مأموریت سنگینی برابر خط حمله خطرناک سپاهان خواهد داشت.
ترکیب دفاعی تراکتور تغییر خاصی نخواهد داشت. شجاع خلیلزاده و الکساندر سدلار زوج دفاع میانی خواهند بود و محمد نادری و دانیال اسماعیلیفر هم در دو سمت خط دفاعی حضور خواهند داشت. این چهار نفر پیشتر در سوپرجام هم نمایش مطمئنی مقابل استقلال داشتند.
در میانه میدان، همه نگاهها به جدال ایگور پوستونسکی و آلوز دوخته شده است. مهدی شیری با عملکرد مثبت خود مقابل شبابالاهلی شانس زیادی برای حضور در ترکیب اصلی دارد. برای جایگزینی مهدی ترابی، امیرحسین حسینزاده بیشترین بخت را دارد و رجی لوژکیا نیز گزینه دوم است. مهدی هاشمنژاد نیز جایگاه ثابت خود را در ترکیب حفظ خواهد کرد.
خط حمله تراکتور هم با حضور دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی بسته میشود. دروژدک که در آسیا با اخراجش خبرساز شد، امیدوار است این بار نقش مثبتی ایفا کند و اشتراکالی نیز در پی ادامه روند گلزنی خود در لیگ است.
ترکیب احتمالی تراکتور مقابل سپاهان:
علیرضا بیرانوند
شجاع خلیلزاده – الکساندر سدلار
محمد نادری – دانیال اسماعیلیفر
مهدی شیری – ایگور پوستونسکی
امیرحسین حسینزاده – مهدی هاشمنژاد
دوماگوی دروژدک – تومیسلاو اشتراکالی