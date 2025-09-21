خبرگزاری کار ایران
ساروی: این مدال طلا را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم

ساروی: این مدال طلا را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم
قهرمان کشتی فرنگی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از کسب دومین مدال طلای خود در رقابت‌های جهانی زاگرب، از همدلی تیم ملی، حمایت مردم و تلاش‌های فدراسیون کشتی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدهادی ساروی پس از کسب دومین مدال طلای خود در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم که در زاگرب کرواسی برگزار شد، در گفت‌وگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم بار دیگر خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنم و تیم هم به مقام قهرمانی رسید. این مدال را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم و امیدوارم من و سایر هم‌تیمی‌هایم توانسته باشیم در این شرایط سخت، لحظه‌ای دلشان را شاد کنیم. از محبت‌های بی‌دریغ مردم و انرژی‌های مثبتی که به ما منتقل کردند صمیمانه سپاسگزارم و دعا می‌کنم همیشه سلامت باشند.

وی درباره سطح رقابت‌های امسال گفت: مسابقات جهانی امسال بسیار سطح بالایی داشت و بسیاری از قهرمانان مطرح دنیا حتی به نیمه‌نهایی و فینال هم نرسیدند. در کشتی با حریف گرجستانی، او بدنش را چرب کرده بود که حرکت ناجوانمردانه‌ای بود، اما با راهنمایی‌های کادر فنی و تدابیر صورت‌گرفته توانستم در نهایت با نتیجه ۱ بر ۱ پیروز شوم.

دارنده ششمین مدال جهانی و المپیک خود افزود: پشت همه این موفقیت‌ها یک فدراسیون منظم و منسجم قرار دارد که در رأس آن آقای علیرضا دبیر با زحمات فراوان شرایط مطلوبی را برای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی فراهم کرده است. از او بابت تلاش‌های بی‌وقفه‌اش تشکر می‌کنم.

ساروی در پایان گفت: کادرفنی نیز همدل و یکپارچه کنار ما بود و همه اعضای تیم مانند برادر در کنار هم تلاش کردند. هدف تک‌تک بچه‌ها کسب افتخار برای کشور بود و این همدلی و انسجام، رمز اصلی موفقیت تیم در این رقابت‌ها شد.

انتهای پیام/
