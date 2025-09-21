به گزارش ایلنا، چهار شب بعد از شکست نزدیک مقابل الهلال عربستان در لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال الدحیل قطر توانست از بحران نتایج ضعیف در لیگ ستارگان عبور کند و به شکلی پرقدرت به جمع بالانشینان بازگردد.

شاگردان جمال بلماضی شنبه شب در ورزشگاه حمد میزبان العربی بودند؛ تیمی که در رتبه هشتم جدول قرار داشت. برخلاف هفته‌های گذشته، الدحیل نمایش کم‌نقصی ارائه داد و موفق شد با هشت گل دروازه حریف را فرو بریزد. این نتیجه سنگین، بهترین عملکرد این تیم از ابتدای فصل بود و باعث شد با ۷ امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار بگیرد.

الدحیل که یکی از رقبای تراکتور ایران در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیاست، روز اول دی‌ماه باید در تبریز به مصاف نماینده ایران برود.

