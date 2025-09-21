مهدی مهدی‌پور درباره این برد گفت:بازی خوبی بود. در چند مسابقه قبل هم عملکرد بدی نداشتیم اما نتیجه نمی‌گرفتیم. خوشبختانه این بار هم در حمله از موقعیت‌هایمان استفاده کردیم و هم در دفاع باهوش‌تر عمل کردیم. مهم‌تر از همه اینکه گل زدیم و توانستیم آن را حفظ کنیم. این پیروزی پاداش تلاش تیم بود.

او درباره جو تیم توضیح داد:از ابتدا همدلی در تیم ما وجود داشت. ترکیب جوانی داریم که با کمک بازیکنان باتجربه هر روز بهتر می‌شود. کمی زمان نیاز داریم، اما مطمئن باشید آلومینیوم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

مهدی‌پور همچنین به موضوع حمایت باشگاه اشاره کرد:باشگاه تا جایی که می‌تواند تلاش می‌کند، هرچند همه‌چیز ایده‌آل نیست. وظیفه ما بازیکنان این است که پاسخ هواداران را بدهیم. حمایت آن‌ها در بازی اخیر خیلی به ما کمک کرد و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

گفتنی است مهدی‌پور پیش‌تر نیز با مجتبی حسینی همکاری داشته و همین موضوع یکی از دلایل اصلی انتخاب آلومینیوم توسط او بوده است.