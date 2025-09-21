نیمکتنشینی عجیب پورعلیگنجی در پرسپولیس ادامه دارد
با گذشت چهار هفته از لیگ برتر، مدافع باتجربه پرسپولیس هنوز فرصت بازی پیدا نکرده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلیگنجی، یکی از باتجربهترین مدافعان فوتبال ایران، پس از گذشت چهار هفته از لیگ برتر همچنان نیمکتنشین پرسپولیس است و حتی یک دقیقه هم برای تیمش به میدان نرفته است.
این موضوع در حالی رخ داده که بسیاری انتظار داشتند او در فصل جدید بهعنوان یکی از ستونهای خط دفاعی سرخپوشان حضور داشته باشد. با این حال، وحید هاشمیان ترجیح داده به ترکیب موفق حسین کنعانیزادگان و حسین ابرقویی اعتماد کند، زوجی که در سه دیدار اخیر عملکرد مطمئنی داشتهاند.
پورعلیگنجی به دلیل شکستگی بینی دو بازی نخست را از دست داد و وقتی به شرایط مسابقه بازگشت، ابرقویی توانسته بود نظر کادرفنی را برای حضور ثابت در خط دفاع جلب کند.
با وجود نیمکتنشینی، مدافع ملیپوش پرسپولیس در تمرینات با انگیزه و آمادگی بالایی ظاهر میشود. او توانایی بالایی در بازیهای هوایی و پوشش فضاهای خالی دارد و حالا باید دید چه زمانی طلسم دوری او از ترکیب اصلی شکسته خواهد شد.