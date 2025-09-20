کشتی فرنگی قهرمانی جهان: سهرابی به مدال برنز رسید
دانیال سهرابی به مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان دست یافت.
به گزارش ایلنا، دیدار رده بندی وزن 72 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب برگزار شد.
در وزن 72 کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه 10 بر 1 آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر 1 دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
سهرابی در این مرحله با نتیجه 4 بر 2 و با توجه به پایان رسیدن 4 دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها راه یافت.
سهرابی در این گروه با نتیجه 9 بر صفر و ضربه فنی گور خاچاتریان از ارمنستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی با نتیجه 8 بر صفر مری مایولیتکانوف از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.