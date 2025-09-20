به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان فردا یکشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز خواهد بود. این تیم در این دیدار شش بازیکن خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

امید نورافکن به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نیست. همچنین هادی محمدی، ایوان سانچز، میلاد زکی‌پور و سیدحسین حسینی هم به دستور محرم نویدکیا از ترکیب خارج شده‌اند. هرچند حسینی نسبت به روزهای گذشته وضعیت بهتری دارد، اما به احتمال فراوان محمدرضا اخباری درون دروازه سپاهان قرار خواهد گرفت.

محمد کریمی، کاپیتان سپاهان نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو، تا چند ماه آینده قادر به بازی نخواهد بود.

دیدار سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۰ فردا برگزار می‌شود.

