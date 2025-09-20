لیورپول 2-1 اورتون: شاگردان اشلوت، فاتح دربی مرسی ساید

به گزارش ایلنا، هفته پنجم لیگ برتر انگلیس با یک بازی حساس آغاز شد: دربی مرسی‌ساید بین لیورپول و اورتون. بازیکنان ایتالیایی، جیووانی لئونی و فدریکو کیه‌زا، حتی روی نیمکت هم حضور نداستند، در حالی که خریدهای گران‌قیمت الکساندر ایساک و فلورین ویرتز (با مجموع ۲۴۱ میلیون پوند) روی نیمکت هستند.

آرنه اشلوت به ترکیب سه نفره خط هافبک با رایان گراونبرخ، الکسیس مک آلیستر و دومینیک سوبوسلای بازگشته است. در مقابل، دیوید مویس به مثلث اندیایه، دوزبری-هال و گرینش پشت سر بتو تکیه کرده است.

ترکیب رسمی لیورپول و اورتون:

لیورپول (1-3-2-4): آلیسون؛ بردلی، کوناته، فن دایک، کرکز؛ گراونبرخ، سوبوسلای، مک آلیستر؛ خاکپو، صلاح، اکیتیکه.

اورتون (1-3-2-4): پیکفورد، اوبراین، تارکوفسکی، کین، میکولنکو، گه‌یه، گارنر؛ اندیایه، دوزبری-هال، گریلیش؛ بتو.

بازی با لیورپولی تهاجمی با و بدون توپ آغاز شد. تیم آرنه اشلوت تلاش می‌کرد وقتی توپ در زمین اورتون است، فشار زیادی به حریف وارد کند. دقیقه 3 اولین موقعیت لیورپول برای ضربه زدن به اورتون ایجاد شد. حرکت انفرادی کرکز با سانتری از سوبوسلای به پایان رسید که جردن پیکفورد در ارتفاعی متوسط آن را مهار کرد.

در ابتدای بازی لیورپول تیمی بود که ریتم بازی را تعیین می‌کرد و اورتون برای خروج از زمین خود و تهدید دفاع حریف به مشکل خورده بود. دقیقه ششم خاکپو ابتدا تلاش کرد با دریبلی به سمت خط عرضی پیش برود که توپ به اوت رفت، و سپس در یک ضدحمله، پاس بدی داد و تصمیم اشتباهی گرفت.

دقیقه 10 سرانجام فشارها نتیجه داد و لیورپول روی ضربه دقیق گراونبرخ به گل نخست رسید.

شش دقیقه بعد از گل، صلاح چیزی تا گلزنی فاصله نداشت و بسیار به زدن گل دوم نزدیک شد. شلیکی با پای چپ که با تمام قوا به سمت گوشه دروازه رفت ولی به تور ننشست. دقیقه 24 شوت خاکپو به بیرون رفت. مهاجم لیورپول به سرعت وارد محوطه جریمه حریف شد و ضربه اش را نیز زد، اما موفق نبود.

دقیقه 29 لیورپول به گل دوم هم رسید. این بار گراونبرخ ساخت و اکیتیکه کار را تمام کرد؛ دو هیچ لیورپول.

اولین موقعیت بازی برای اورتون که دوزبری-هال فرصت خوبی را از دست داد. گریلیش پاس فوق‌العاده‌ای به هم‌تیمی‌اش داد، اما شوت او با پای چپ به بیرون رفت.

در این دقایق تیم آرنه اشلوت مسلط بر میدان بود و با پرس کردن و ربودن توپ در زمین حریف، سعی داشت از موقعیت‌ها استفاده کند. صدرنشین لیگ برتر به خوبی بازی را اداره می‌کرد.

دقیقه 37 شوت بتو به بیرون رفت. بازیکن پرتغالی روی سانتر اندیایه ضربه مناسبی به توپ نزد. لیورپول در دقایق پایانی نیمه اول عقب نشست و توپ را به اورتونی واگذار کرده بود که به دنبال گلزنی پیش از رفتن به رختکن بودند. در نهایت 45 دقیقه نخست با برتری دو گله میزبان به پایان رسید.

اورتون نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد و فشار را لحظه به لحظه روی دروازه لیورپول بیشتر کرد و در دقیقه 58 به هدفش رسید. ادریس گی‌یه روی یک شوت تماشایی فاصله در دربی را به یک گل کاهش داد.

دو دقیقه بعد از گل اورتون، ویرتز و کرتیس جونز برای لیورپول وارد زمین شدند. قرمزها کمی از فشار اورتون خارج شده بودند و در دقیقه 64 روی شوت سوبوسلای واکنش نشان دادند اما توپ با اختلاف کم به بیرون رفت. دقیقه 67 ایساک به جای اکیتیکه وارد زمین شد اما روند بازی تغییر خاصی نکرد.

توپ خوبی به ایساک نمی‌رسید و روند بازی به گونه‌ای پیش می رفت که تصور می‌شد اورتون به گل تساوی خواهد رسید. هرچند که میزبان نیز با هر توپی که تصاحب می‌کرد به دنبال طراحی یک حمله و زدن گل سوم بود. دقیقه 83 پیکفورد توانست ضربه صلاح را با واکنشی خوب مهار کند.

داور تنها سه دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم اعلام کرد. در این دقایق لیورپول به خوبی بازی را اداره کرد و در نهایت توانست پیروز دربی شود. پنج برد، 15 امتیاز و صدرنشینی شایسته برای تیم اشلوت.

