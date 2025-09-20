رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی
دانیال سهرابی به دیدار رده بندی راه یافت
دانیال سهرابی با غلبه بر حریف ارمنستانی به دیدار رده بندی راه یافت.
به گزارش ایلنا، در وزن 72 کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه 10 بر 1 آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر 1 دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
سهرابی در این مرحله با نتیجه 4 بر 2 و با توجه به پایان رسیدن 4 دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها راه یافت.
سهرابی در این گروه با نتیجه 9 بر صفر و ضربه فنی گور خاچاتریان از ارمنستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان کشتی خواهد گرفت.