اسماعیلی و مهمدی به دیدار فینال راه یافتند

مسابقات مقدماتی 3 وزن پایانی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و 2 نماینده کشورمان به دیدار فینال راه یافتند و یک نماینده به دیدار رده بندی رفت.

به گزارش ایلنا، نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 2 بر 1 مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 8 بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه 5 بر 3 مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه 8 بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه 8 بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه 10 بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با حسرت جعفراف از آذربایجان مصاف می دهد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیجه 5 بر 1 هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه 11 بر 3 دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحلعه با نتیجه 4 بر 1 آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه 6 بر 3 ا سد دیوید لوسنزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار با الکساندر کوماروف از صربستان پیکار می کند.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق فرداشب برگزار می شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
